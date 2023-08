I Thirty Seconds to Mars sono tornati: è infatti disponibile all’ascolto a partire dalla data di ieri, 17 agosto 2023, la nuovissima canzone della pluripremiata band dei fratelli Leto; si intitola “Seasons” e preannuncia la prossima uscita dell’album “It’s the end of the world but it’s a beautiful day“, sesto in studio della loro carriera.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Seasons” dei Thrirty Seconds To Mars.

Significato di “Seasons”

Questo brano esprime la necessità di sostenere gli alti e i bassi caratteristici di una relazione amorosa, la quale nel tempo cambia, muta, proprio come le stagioni del tempo, ma che comunque, se vera, può resistere e risplendere in tutta la sua autentica bellezza.

Traduzione del testo

[Ritornello]

La gente viene e la gente va

Quando le foglie cambiano i colori che mostrano

Puoi resistere attraverso le stagioni?

Attraverso le stagioni, oh

Attraverso ogni alto e ogni basso

Una bella bugia, che non invecchia mai

Puoi resistere attraverso le stagioni?

Attraverso le stagioni, oh

[Verso 1]

Colpa mia, questa è la verità, non voglio mentire

Ho mandato tutto a puttane, ora cerco di rimediare ai torti subiti

Odio averti ferito, oh-oh-oh

Parlare di merda, sì, siamo fuori luogo

Ma mi scaldo un po’ di più quando ci sono dentro

Bandiera bianca, possiamo fare una tregua? Oh-oh-oh

[Pre-Ritornello]

Qualunque sia il tempo, se piove o splende il Sole

Sia che si tratti di dolore, di piacere, di tempi buoni e duri

Potremmo andare avanti e indietro, ma non mi tirerò indietro (Oh)

[Ritornello]

La gente arriva e la gente se ne va

Quando le foglie cambiano i colori che mostrano

Puoi resistere attraverso le stagioni?

Attraverso le stagioni, oh

Attraverso ogni alto e ogni basso

Una bella bugia, che non invecchia mai

Puoi resistere attraverso le stagioni?

Attraverso le stagioni, oh



[Verso 2]

Sei scivolato un paio di volte, ma va bene così

Perché se cominciassi a puntare il dito, vedresti il mio

Non voglio giudicarti, oh-oh-oh

Tu vedi da un lato quando io sono cieco

Tu sei la persona che chiamo quando ho bisogno di un’ancora di salvezza

Ma non voglio perderti, oh-oh-oh

[Pre-Ritornello]

Qualunque sia il tempo, se piove o splende il Sole

Sia che si tratti di dolore, di piacere, di tempi buoni e duri

Potremmo andare avanti e indietro, ma non mi tirerò indietro (Oh)

[Ritornello]

La gente viene e la gente va

Quando le foglie cambiano i colori che mostrano

Puoi resistere attraverso le stagioni?

Attraverso le stagioni, oh

Attraverso ogni alto e ogni basso

Una bella bugia, che non invecchia mai

Puoi resistere attraverso le stagioni?

Attraverso le stagioni, oh

[Outro]

Qualunque sia il tempo, se piove o splende il Sole

Sia che si tratti di dolore, di piacere, di tempi buoni e difficili

Potremmo andare avanti e indietro, ma non mi tirerò indietro

Qualunque sia il tempo, se piove o splende

Sia che si tratti di dolore, piacere, tempi buoni e duri

Potremmo andare avanti e indietro, ma non mi tirerò indietro (Attraverso le stagioni, oh).

