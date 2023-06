“Tokyo Revengers” è un anime di successo che rappresenta l’adattamento dell’omonimo e attualmente in corso in Italia manga di Ken Wakui (da cui sono stati tratti anche due live action); la prima stagione è stata rilasciata su Crunchyroll, sia in versione originale con sottotitoli in italiano sia doppiata nella nostra lingua, mentre la seconda è stata trasmessa su Disney+ e si è conclusa da poco.

E adesso, per i tanti fan della serie, è arrivato un lieto annuncio: la terza stagione di “Tokyo Revengers” è già in produzione.

Vediamo allora subito più dettagli in merito.

“Tokyo Revengers”, quale arco narrativo adatterà la terza stagione?

Piccolo recap: protagonista di “Tokyo Revengers” è il ventiseienne Takemichi Hanagaki, che un giorno, in punto di morte, scopre di essere dotato del potere di tornare indietro nel tempo, a quel medesimo giorno di dodici anni prima, quando era ancora un ragazzino delle medie. Decide così di sfruttare l’occasione che gli è stata concessa per intervenire su alcuni avvenimenti del passato che si riflettono tragicamente sul futuro, ovvero su quello che rappresenta il suo presente naturale. Ma non tutto è facile come a prima vista può sembrare, e nel corso delle prime due stagioni, che hanno adattato l’arco narrativo definito “Halloween di sangue” e quello del conflitto di Natale, lo stesso Takemichi se n’è accorto in più occasioni.

La terza stagione di “Tokyo Revengers” adatterà dal canto suo un’altra parte fondamentale del manga di Wakui: quella che ci porterà a conoscere i temibili membri della Tenjiku, una squadra di teppisti contro cui la Toman (ovvero la gang di cui fanno parte Tekemichi e i suoi) si troverà a combattere molto duramente, tra colpi di scena, tragiche perdite e ritrovamenti familiari.

Incontreremo così il carismatico personaggio di Izana Kurokawa, boss della Tenjiku (soggetto dell’immagine di copertina di questo articolo), il quale avrà un forte impatto psicologico sulla Toman, in particolare sul suo leader, l’adolescente Manjiro “Mikey” Sano.

La data di uscita della terza stagione di “Tokyo Revengers” non è ancora stata ufficializzata, ma secondo le prime indiscrezioni dovrebbe arrivare entro la fine del 2024, probabilmente durante il mese di ottobre, sempre su Disney+.