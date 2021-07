I Twenty One Pilots tornano con il nuovo singolo “Saturday” estratto dall’ultimo album “Scaled and Icy” uscito lo scorso maggio.

Scaled And Icy ha debuttato alla posizione #1 delle classifiche “Top Rock Albums” e “Alternative Albums” di Billboard ed alla posizione #3 della “Billboard 200”, segnando la più alta entrata per un album rock nel 2021.

Il brano cita le esperienze mondane di una giornata tanto attesa durante la settimana, il sabato, celebrando la leggerezza e la spensieratezza “leopardiana” di un giorno ricco di attese e di emozioni. Il sabato simboleggia la giovinezza, età felice in cui si è pieni di gioia per l’attesa della maturità, che inevitabilmente arriverà.

Il video ufficiale di “Saturday”, diretto da Andrew Donoho, è stato girato lo scorso maggio, utilizzando diverse location tra cui un set subacqueo personalizzato e un sottomarino in funzione. Il video vede la band immergersi per una performance letteralmente subacquea ad un party in acque profonde prima che un visitatore inaspettato rovini la festa!

Traduzione di “Saturday”

[Ritornello]

Andarci piano il lunedì

Nemmeno un rumore il mercoledì, sì

Potrebbe essere un po’ forte il venerdì

Ma di sabato, sabato, sabato

Dipingiamo la città

[Strofa 1]

Perdo il mio senso una volta o due

Le settimane sembrano giorni

Curare nel pomeriggio

E voglio solo sapere

Hai perso anche tu l’equilibrio?

Prego solo di perdere te

[Pre-Ritornello]

Prendimi fluttuando in cerchio nel mio acquario

Mantieni fresche le cose

Ha detto che avrei dovuto cambiarmi i vestiti

Esagero la vita che conoscevamo, oh, oh

[Ritornello]

Andarci piano il lunedì

Nemmeno un rumore il mercoledì, sì

Potrebbe essere un po’ forte il venerdì

Ma di sabato, sabato, sabato

Dipingiamo la città

[Post-Ritornello]

Ooh, sei brava

Queste sono le mie scarpe da ballo

Dipingiamo la città

Ooh, sei brava

Pensavo di ballare con te

Potrebbe essere un po’ forte il venerdì

Ma di sabato, sabato, sabato

Dipingiamo la città

[Strofa 2]

(Stare benissimo)

La vita va lentamente sul fondo dell’oceano

(Stare benissimo)

Non riesco più a sentire le onde

La marea ha dimenticato di muoversi?

Prego solo di perdere te

[Pre-Ritornello]

Prendimi fluttuando in cerchio nel mio acquario

Mantieni fresche le cose

Ha detto che avrei dovuto cambiarmi i vestiti

Esagero la vita che conoscevamo, oh, sì



[Ponte]

Stai lavorando sulla musica?

Si Andrò a letto, sono stanca

Voglio guardare “Friends” con te

Oh, se senti di avere tempo o sei ispirato per fare una canzone

Dovresti farlo e basta

[Nota: questa è una telefonata con la moglie Jenna.]

[Ritornello]

Andarci piano il lunedì

Nemmeno un rumore il mercoledì

Potrebbe essere un po’ forte il venerdì

Ma di sabato, sabato, sabato

Dipingiamo la città

[Finale]

(Da-da-da-da-da-da-da-da)

(Dipingiamo la, su)

Potrebbe essere un po’ forte il venerdì

Ma di sabato, sabato, sabato