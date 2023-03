È finalmente disponibile da oggi in tutto il mondo il nuovo singolo di Laura Pausini, “Un buon inizio” prodotto con Atlantic Warner e inserito nelle principali playlist globali.

Il brano è stato già anticipato ai fan che hanno preso parte alle tre special performance di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la maratona live per celebrare i trent’anni di carriera di una della cantante italiane più amate dal pubblico.

“Volevo festeggiare in un modo nuovo, cercando di raggiungere io le persone che di solito raggiungono me. Ho verificato tante possibilità di città nel mondo ma ci tenevo a festeggiare in 24 ore e quando ho capito che sarei riuscita a concretizzarlo partendo da New York, poi andando a Madrid e atterrando a Milano, ho capito che tutto aveva un senso.”

Il brano è prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura.

Il significato di “Un buon inizio” di Laura Pausini

“Un buon inizio” è una vera e propria dichiarazione di intenti potente e chiara, una ripartenza che la stessa artista ha voluto spiegare per dare al pubblico i giusti strumenti interpretativi.

“Un buon inizio è una fotografia di tutto ciò che mi ha portata fino a questo momento, ha detto la cantante. Volevo regalarne un’anticipazione a chi è venuto a festeggiare con me a New York, Madrid e Milano, perché volevo che fosse il nostro buon inizio, non solo il mio”.

“Dopo il 27 Febbraio per me è iniziato un nuovo percorso, ha continuato Laura, come molti di noi in questi anni di stop, ho avuto molto tempo da dedicare ai miei pensieri, a farmi domande sul mio passato e sul possibile futuro. Nonostante io abbia vissuto esperienze incredibili come l’Oscar, il Golden globe, l’Eurovision e il film “Piacere di conoscerti”, devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, forse suggestionata da persone che attorno a me nel mio lavoro mi hanno fatto capire che non credevano più in me”.

Ha concluso poi il suo messaggio per tutti i fan raccontando “di averci messo più di due anni a trovare il coraggio di non ascoltare più quelle parole che come bombe lasciavano cicatrici. Le stesse cicatrici che oggi servono per volare meglio, per andare a vedere cosa c’è dopo, anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo, non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa e a chi mi giudica che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo. E io, credo che questo sia davvero un Buon Inizio”.

Il testo di “Un buon Inizio” di Laura Pausini

Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio

rimane vera a metà come una statua di ghiaccio

scomparirà pian piano quello

che ho passato come dediche

a mano sopra un libro usato

bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio

le cicatrici servono a volare meglio

Quando ci metto l’anima

e poi mi perdo d’animo

e il mondo che crolla

ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che brucian dentro

ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

il mio cambiamento

scambio quello che temevo

per ciò che sento

e non è molto ma almeno

è un buon inizio

In mezzo a questo rumore

e tra un milione di strade

cerco un futuro migliore

mi fermo e provo a brillare

e chi mi guarda mentre ballo sola un lento

non sa mai com’è bello darsi il proprio tempo

è il brivido che provo sopra il precipizio

la fine di una gara prima del giudizio

Quando ci metto l’anima

e poi mi perdo d’animo

e il mondo che crolla

ma la mia testa dura no

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che brucian dentro

ma non le ascolterò

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

il mio cambiamento

scambio quello che temevo

per ciò che sento

e non è molto ma almeno

è un buon inizio

Cosa si è rotto in me

cosa mi ha fatto tremare forte

è la paura che trasforma a volte

l’insicurezza in libertà

bastasse un treno per scappare, scappare via

bastasse un trucco per coprire tutta l’apatia

bastasse un buon inizio per la mia malinconia

Cade il sorriso dalle labbra

come un bicchiere che si rompe sul pavimento

ci son parole come bombe

che brucian dentro

ma non le ascolterò

(ma non le ascolterò)

Non lascio vincere la rabbia

e cresce come una foresta

(per ciò che sento)

almeno

è un buon inizio

