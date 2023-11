I Maneskin sono tornati con “Valentine”, il loro nuovo singolo pubblicato oggi Venerdì il 10 Novembre insieme alla riedizione del loro ultimo album, “Rush! (Are You Coming?)”.

Le novità del disco comprendono, oltre a “Valentine”, altre 4 tracce, dai ritmi più sostenuti: “Honey (Are You Coming?)”, “Off My Face”, “The Driver” e “Trastevere”.

Il nuovo singolo è stato annunciato nei giorni scorsi sulla pagina Instagram della band romana e finalmente ora è disponibile.

Pubblicato anche il video di “Valentine”, dove la band suona in uno spazio raccolto, dando sfogo all’interpretazione intensa del brano grazie alla colorazione in bianco e nero.

Il significato di “Valentine” dei Maneskin

Il significato del singolo della band è ben catturato nelle clip del video che raccontano per immagini la sofferenza del testo.

Dopo “Coraline” e “Marlena”, ballade struggenti e dedicate a una musa sfortunata in cui, alcuni, hanno visto un omaggio all’ex fidanzata di Damiano David, arriva anche “Valentine” che completa questa trilogia malinconica.

Come da tradizione, la chitarra di Thomas Raggi si accorda alla voce graffiata del frontman, raccontando una fiaba dalle tinte scure.

Nel testo, cantato in inglese, Damiano David si riferisce direttamente alla “Valentine” della canzone, parlandole a cuore aperto dei propri sentimenti feriti e sottolineando la mancanza di comunicazione tra loro. Una storia che, seppur finita, ha lasciato nei due protagonisti uno strascico di passione, il bisogno di toccarsi ancora una volta, la sensazione di familiarità e la paura di lasciarsi andare davvero, mettendo un punto fermo a tutto il loro trascorso.

Nel ritornello, Damiano David ripete “Valentine, il mio declino è molto migliore insieme a te” come a cercare la sua compagnia nella sofferenza che è stata causata proprio dalla fine del loro rapporto.

“Valentine” dei Maneskin

Perso nell’amore

Incompreso

Bambino, è più difficile respirare

Quando te ne vai

Quindi tengo tra le mani

Foto di te

E sogno del giorno in cui mangiavi per due

Tutto questo amore

Sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutto questo desiderio

Per un solo tocco

Ho così paura di perderti

Valentine

Il mio declino

È migliore con te

Valentine, il mio declino

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Pazzo d’amore

Margherite in fiore

Cuori neri come pupille

Sto camminando avanti e indietro nella stanza

E mi copro di tatuaggi di noi

E sogno del giorno

In cui ci abbracciamo ed esplodiamo

Tutto questo amore

Sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutto questo desiderio

Per un solo tocco

Ho così paura di perderti

Valentine

Il mio declino

È migliore con te

Valentine, il mio declino

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

