Le cose stanno continuando ad andare bene per Cardi B!

La star e produttore della saga di Fast & Furious vin Diesel ha rilasciato una nuova intervista con Entertainment Tonight svelando la partecipazione della rapper Cardi B anche in Fast And Furious 10, sempre col personaggio di Fast and Furious 9, Leysa.

“Siamo molto entusiasti di evolvere il suo personaggio e di espanderlo fino al finale della saga”, ha detto la star dell’action movie. “Ce l’ha fatta appena in tempo ad entrare nel franchise. È arrivata in Fast 9 appena in tempo per le riprese.”

Il regista Justin Lin ha sempre parlato con Entertainment Tonight di come la rapper si sia adattata perfettamente al set di Fast and Furious 9, che uscirà nelle sale venerdì (25 giugno 2021). In Italia invece dovremo attendere sino al 18 agosto 2021 per vedere Fast And Furious 9.

“Si è presentata e in poco tempo si è integrata con tutta la famiglia di Fast,” ha detto il regista. “E quando mi sono unito a lei, lei e Vin stavano parlando del personaggio perché in realtà è davvero inserita nell’universo generale. È in giro da molto tempo e questa è solo la prima volta che la vediamo, quindi sono davvero entusiasta di esplorare questo suo personaggio”.

Anche la rapper ha parlato del ruolo in un video condiviso dal franchise cinematografico il 15 giugno. “Vin Diesel mi ha contattato e stava parlando di un ruolo, e io ho pensato: ‘È Fast and Furious.’ Portami lì! Io sono già su un aereo! Mi piace il fatto di interpretare una donna potente e forte.”

“Stare vicino a Vin, è così carino, così bello”, ha condiviso la rapper. “Mi fa sentire molto a mio agio.”

Oltre al suo debutto nella serie cinematografica questo fine settimana, Cardi B è in corsa per i trofei in tre categorie ai BET Awards 2021 di domenica (27 giugno). È in lizza per la migliore collaborazione (“WAP” con Megan Thee Stallion), come migliore artista hip-hop femminile e per il premio video dell’anno dato che “Up” e “WAP” hanno ricevuto entrambi delle nomination.

Guarda qui sotto il teaser trailer: