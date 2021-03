Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021, troviamo anche Willie Peyote. Nome d’arte di Guglielmo Bruno, rapper di Torino classe 1985, è salito sul palco dell’Ariston con la canzone Mai dire mai e mettendosi in mostra, ancora di più, ieri durante la serata dedicata alle canzoni d’autore conquistando il quarto posto in classifica. Un ottimo traguardo per Willie Peyote che, prima dell’arrivo al Festival di Sanremo, era un nome non conosciuto da tutti.

Willie Peyote a Sanremo 2021: la scelta di Giudizi Universali

Per la serata cover del Festival di Sanremo, Willie Peyote ha scelto la canzone Giudizi Universali di Samuele Bersani. Un brano che ha fatto sognare tutti noi ed è il rapper stesso a spiegare il motivo di questa scelta:

“L’ho scelta perché è una delle mie canzoni preferite della musica italiana, perché lui ha una grandissima capacità di sintesi, l’ho sempre stimato ed averlo vicino mi inorgoglisce tantissimo e mi tranquillizza. Mi sento a mio agio perché c’è lui che mi fa da chioccia”.

Willie Peyote e Samuele Bersani sul palco del Festival di Sanremo

L’esibizione di Willie Peyote durante la serata cover a Sanremo 2021

Sul palco dell’Ariston di Sanremo, Willie Peyote ha avuto l’onore di duettare con Samuele Bersani sulle note di Giudizi Universali, brano del 1997. I due hanno emozionato il pubblico con il rapper che ha voluto omaggiare uno dei più grandi artisti della musica italiana contemporanea. Un duetto che, nella maggior parte dei casi, è piaciuto al pubblico anche se non sono mancati commenti negativi sui social sull’esibizione un po’ sottotono di Willie Peyote. Come al solito, c’è chi è d’accordo e chi no, però il quarto posto ottenuto nella classifica della serata ci fa capire che la performance di Willie Peyote con Samuele Bersani è stata apprezzata.

