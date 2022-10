Zac Efron è un attore californiano classe 1987. Senza dubbio si tratta di uno dei volti più amati nel mondo del cinema internazionale, non solo per il suo fascino, ma anche per il suo talento ed il suo carattere. Una carriera iniziata negli anni 2000 dove ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo di Troy Bolton in High School Musical e tutti i suoi sequel (ed a proposito, no non ci sarà il suo ritorno nella serie tv reboot, ma la quarta stagione ci regalerà comunque un ritorno al passato).

Una vita professionale in ascesa che lo ha visto protagonista di film come 17 Again – Ritorno al liceo, Capodanno a New York, Quel momento imbarazzante, Nonno Scatenato, Baywatch fino anche alla versione cinematografica di Hairspray – Grasso è bello, famoso musical di Broadway. Un ragazzo dalle mille sorprese come ci ha dimostrato grazie alla docuserie dal titolo Con i piedi per Terra dove girava posti meravigliosi della nostra terra puntando l’attenzione non solo sulle bellezze della natura, ma soprattutto su tematiche importanti come l’ecosostenibilità ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. Zac Efron è inarrestabile ed ora è pronto per essere protagonista di The Iron Claw, diretto da Sean Durkin, dove vestirà i panni di Kevin Von Erich, wrestler di 35 anni, e del suo dramma familiare ambientato tra gli anni ’50 e gli anni ’60 raccontando la sua vita e l’impatto che il successo ottenuto ha avuto sulla sua vita privata e non solo. Ma dimenticatevi il bel ragazzino di High School Musical che crescendo è diventato un uomo impossibile da non notare.

Zac Efron irriconoscibile sul set di The Iron Claw

Sono state diffuse, infatti, delle foto direttamente dal set di The Iron Claw in Louisiana dove troviamo un Zac Efron completamente trasformato con un fisico enorme, un viso molto invecchiato e molto abbronzato ed un taglio di capelli discutibile, ma tranquilli almeno per questo dovrebbe trattarsi di una parrucca. Scatti che hanno scioccato i suoi fan anche se ovviamente sanno che lo ha fatto per motivi professionali. Anzi questo ci fa capire quanto sia un artista a 360 gradi poiché è riuscito ad immedesimarsi completamente nel ruolo. Certo, di base il fisico muscoloso lo aveva già, ma ora la quantità di muscoli lascia davvero senza parole. Un bel cambiamento se si pensa che, nel 2017, quando aveva girato Baywatch aveva rivelato di aver avuto problemi di depressione e di autostima a causa del suo fisico. C’è chi aveva pensato anche ad un intervento di chirurgia estetica al viso, ma in realtà non è così ed a farne chiarezza è stato l’attore stesso durante un’intervista con Men’s Health dove ha raccontato che la mascella pronunciata e le labbra gonfie erano dovute ad un incidente successo in casa:

“Questo è successo perché stavo correndo per casa con i calzini quando sono scivolato e ho sbattuto il mento sul pavimento. “Il motivo per cui il mio viso era gonfio era perché i muscoli delle guance si sono gonfiati temporaneamente a causa del mio infortunio”.

E tu cosa ne pensi di questo cambiamento di Zac Efron? Lo seguirai nel film The Iron Claw? Ti aspettiamo nei commenti!