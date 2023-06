Nostalgici, a rapporto!

Vi ricordate della sitcom tv “Zoey 101“, andata in onda ben 15 anni fa su Nickelodeon? Protagonista era l’adolescente Zoey Brooks, alle prese con amicizie, amori, delusioni e grandi progetti per la vita adulta.

Ebbene, la nostra Zoey sta ufficialmente per tornare: è infatti attualmente in produzione un film sequel della serie, intitolato “Zoey 102“.

Scopriamone meglio la trama, il cast, il trailer ufficiale e la data di uscita.

Trama di Zoey 102: vecchi ritorni e nuovi incontri

Protagonista del film sarà nuovamente Zoey che, ormai diventata adulta, viene invitata alle nozze di Logan e Quinn. Questo evento tuttavia la porterà a fare i conti con una parte fondamentale del suo passato, ora perduta: il suo ex compagno Chase; imbarazzatissima, la donna decide di ingaggiare un finto fidanzato per farlo ingelosire, ma non tutto si rivelerà facile come in apparenza può sembrare.

Tutti i personaggi già conosciuti nella serie madre sono interpretati dai loro volti storici: Zoey da Jamie Lynn Spears (la sorella minore di Britney), Chase da Sean Flynn-Amir, Quinn da Erin Sanders e Logan da Matthew Underwood.

Al cast si uniranno però anche nuovi attori e attrici, quali Kelly Kevyn, Dean Geyer, Owen Thiele e Thomas Lennon.

Zoey 102, ecco il trailer

Di seguito vi lasciamo il trailer del film di “Zoey 102“, rilasciato dalla Paramount+.

Nel trailer, dopo un breve flashback sulla serie originale, vediamo i nostri amati protagonisti ormai diventati a tutti gli effetti adulti.

Zoey è una trentenne single, con nessun interesse per il matrimonio, a differenza dell’amica Quinn, che le annuncia le proprie nozze con l’amato Logan. Da quel momento, l’unico obiettivo di Zoey è mostrare a tutti – soprattutto all’ex Chase – di essere una donna realizzata e sicura, anche a costo di mentire.

Come si può intuire dal trailer, il film “Zoey 102” sarà una commedia simpatica e d’intrattenimento come la serie di cui è sequel, in grado allo stesso tempo di far riflettere su temi importanti della vita, come il concetto di realizzazione personale in relazione al nostro modo di valutarci e a ciò che di noi pensano (o si crede pensino) gli altri.

Quando esce Zoey 102?

“Zoey 102“, sarà disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming Paramount+ a partire dal giorno 27 luglio 2023.

–

Voi cosa ci dite di questa notizia? Siete curiosi di vedere “Zoey 102”? Scrivetecelo nei commenti!