Una grande notizia per tutti i fan di Zorro, eroe mascherato che ci ha accompagnato per lunghi anni della nostra infanzia: in arrivo un reboot al femminile. Sì, esatto, Zorro sarà una donna in una nuova serie in arrivo.

A dedicarsi al progetto sono i fratelli Robert Rodriguez e Rebecca Rodriguez insieme a Sofia Vergara (Modern Family), Ben Siverman e Howard T. Owens.

Zorro diventa una donna: ecco la trama della serie tv reboot

Zorro torna, quindi, ma lo fa in modo moderno. La protagonista della serie tv sarà Sola Dominguez, un’artista underground che s’impegna per aiutare tutte le persone in difficoltà e i più deboli.

La donna, denunciando diverse realtà criminali intorno a lei, attira su di sé l’attenzione di quanti vogliono farla tacere, saranno quindi tanti i pericoli e i nemici dai quali mettersi in salvo.

Un tema, quello del combattere le ingiustizie, che accomuna questa moderna eroina con la storia di Zorro originale, ma che porta anche una contemporaneità molto interessante, che rende la nuova Zorro, moderna e dinamica.

Il progetto è in cantiere già da un anno, quando Alfredo Barrios Jr. di Magnum PI ne aveva scritto un primo soggetto. Ora però la serie tv reboot passa nelle mani dei fratelli Robert e Rebecca Rodriguez, che vestiranno anche i panni di produttori esecutivi insieme a Silverman, Owens, Rodney Ferrell, Greg Lipstone, Jay Weisleder, Sofia Vergara, Luis Balaguer, Geoff Clark, Eric Bromberg e John Gertz.

Siamo molto curiosi di conoscere questa nuova Zorro… e tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.