Ascolta il nuovo singolo di Avril Lavigne “Head Above Water”:

Testo Head Above Water – Avril Lavigne

I’ve gotta keep the calm before the storm

I don’t want less, I don’t want more

Must bar the windows and the doors

to keep me safe to keep me warm

Yeah, my life is what I’m fighting for

can’t part the sea, can’t reach the shore

and my voice becomes the driving force

I won’t let this pull me overboard

God! Keep my head above water!

Don’t let me drown

It gets harder

I’ll meet you there at the altar

as I fall down to my knees

Don’t let me drown, drown, drown

don’t let me, don’t let me, don’t let me drown

So pull me up from down below

cause I’m underneath the undertow

come drive me up and hold me close

I need you now I need you most

God! Keep my head above water!

Don’t let me drown

It gets harder

I’ll meet you there at the altar

as I fall down to my knees

Don’t let me drown, drown, drown

don’t let me, don’t let, don’t let me drown

I keep my head above water, above water

And I can’t see in the stormy weather

I can’t seem to keep it all together

And I can’t swim in the ocean like this forever

And I can’t breathe

God! Keep my head above water

I lose my breath

and the bottom come rescue me

I’ll be waiting

I’m too young to fall asleep

God! Keep my head above water!

Don’t let me drown

It gets harder

I’ll meet you there at the altar

as I fall down to my knees

Don’t let me drown

don’t let me don’t let me drown

Drown, drown, drown… don’t let me!

Don’t let me drown

I keep my head above water, above water

Traduzione Head Above Water – Avril Lavigne:

Devo mantenere la calma prima della tempesta

non voglio di meno, non voglio di più

Devo barricare le finestre e le porte

per tenermi al sicuro per tenermi al caldo

La vita è ciò per cui sto lottando

non riesco a lasciare il mare, non riesco a raggiungere la spiaggia

la mia voce diventa la forza che mi guida

non lascerò che questo mi spinga al largo

Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua

Non lasciarmi annegare

È diventato più difficile

Ci incontreremo lì all’altare

mentre cado in ginocchio

Non lasciarmi annegare, annegare, annegare

allora spingimi su da qui in basso

perchè sono alla risacca

vieni a tirarmi su e stringimi forte

ho bisogno di te adesso, ho bisogno di te più di ogni altra cosa

Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua

Non lasciarmi annegare

È diventato più difficile

Ci incontreremo lì all’altare

mentre cado in ginocchio

Non lasciarmi annegare, annegare, annegare

E non riesco a vedere nel tempo tempestoso

Non riesco a tenere tutto insieme

E non posso nuotare nell’oceano in questo modo per sempre

E non riesco a respirare

Dio, tienimi la testa fuori dall’acqua

perdo il respiro, in fondo, vieni a salvarmi

aspetterò,

sono troppo giovane per addormentarmi

Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua

Non lasciarmi annegare

È diventato più difficile

Ci incontreremo lì all’altare

mentre cado in ginocchio

Non lasciarmi annegare, annegare, annegare