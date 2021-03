Alessandro Zanardi, meglio conosciuto come Alex Zanardi, è uno dei personaggi pubblici più amati per la sua umanità ed il suo carattere. La gente è molto legata a lui ed alla sua famiglia e con loro vive in apprensione dal 19 giugno 2020 quando, durante una staffetta in handbike, rimase coinvolto in un incidente a Pienza. Da quel momento, il pilota riversa in gravi condizioni ed è stato sottoposto a varie operazioni fino alla bella notizia arrivata a gennaio quando Zanardi ha riacquistato la coscienza.

D’altronde, è un vero lottatore e non ha mai mollato. Nonostante le sue condizioni fisiche, è sempre stato in prima fila soprattutto per aiutare i meno fortunati. Ora torna ad essere protagonista di una serie televisiva a lui dedicata. Un progetto già in piedi da tempo, precisamente dal 2019, e che ha già visto diversi incontri tra lo stesso Zanardi, sua moglie Daniela, lo sceneggiatore Andrea Porporati ed il produttore Matteo Levi. Tuttavia, ha subito un brusco stop dapprima a causa della pandemia poi per l’incidente che ha coinvolto Alex, ma la famiglia Zanardi ha autorizzato a continuare il lavoro, senza porre alcun veto.

L’ex pilota Alex Zanardi

Il prossimo anno dovrebbe essere finalmente quello giusto per iniziare le riprese, sperando che, nel frattempo, anche Zanardi possa riprendersi. Il cast è ancora da scegliere, l’obiettivo è quello di vedere Alex Zanardi interpretato da un attore italiano anche se, ovviamente, la serie tv avrà un riscontro mondiale poiché si tratta di un personaggio conosciuto ed amato in tutto il mondo. Marco Levi, il produttore della serie tv in progetto, afferma che:

“Ho una passione per Alex Zanardi, la sua storia mi emoziona. Mi sono sempre chiesto: come mai non si fa una serie su di lui? Grazie all’amicizia con Claudio Bonivento che sarà produttore esecutivo della serie, ho conosciuto Alex e la moglie Daniela. L’8 gennaio 2020 abbiamo firmato il contratto in esclusiva. La sua storia è importante. La moglie Daniela vuole che sia chiaro: il progetto si fa perché Alex aveva già deciso di farlo e ne era felice”.

Inoltre, sono riusciti a superare la concorrenza di una major americana che voleva produrre un film sulla vita di Alex Zanardi. Nel frattempo, stanno decidendo a chi affidare questo progetto: la Rai o Netflix? Quest’ultima, come sappiamo, sta dedicando sempre più maggiore attenzione al mondo sportivo come con i documentari su Roberto Baggio e su Pelé.

E voi amate Alex Zanardi? Vi piace l’idea di una serie tv su di lui? Fatecelo sapere nei commenti!