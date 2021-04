Amy Adams guida un cast di alto livello nel film La donna alla finestra, un thriller drammatico che richiama le atmosfere del “maestro del brivido” Alfred Hitchcock. Accanto a lei troviamo Julianne Moore, Gary Oldman (al momento in corsa agli Oscar per la sua performance in Mank), Anthony Mackie e Jennifer Jason Leigh. Il film, che non uscirà nelle sale a causa della pandemia covid, sarà distribuito da Netflix a partire da maggio 2021.

Trama e trailer di La donna alla finestra

Amy Adams nel film La donna alla finestra

Amy Adams interpreta Anna, una psicologa che soffre di agorafobia, una patologia che la costringe a rimanere confinata in casa senza mai uscire. Lo smartphone è il suo unico accesso al mondo esterno. Un giorno conosce la sua vicina di casa Jane – interpretata da Julianne Moore – con cui stringe un legame di amicizia. Ma poco tempo dopo assiste dalla finestra di casa sua all’omicidio della donna e chiama la polizia.

Da quel momento la sua esistenza si trasforma in un incubo: nessuno sembra crederle, il marito della sua amica (Gary Oldman) smentisce che l’omicidio sia mai avvenuto e per dimostrarlo porta davanti ad Anna sua moglie, viva e vegeta. Solo che quella Jane non è la stessa che conosceva Anna (viene interpretata da Jennifer Jason Leigh). Cosa succede? Anna sta davvero perdendo del tutto la ragione o qualcuno sta approfittando della sua instabilità per coprire un delitto?

Il trailer di La donna alla finestra ci mostra da subito tutte le ossessioni causate dalla malattia della protagonista e ci svela già diversi colpi di scena (e qui ci sarebbe da interrogarsi se i trailer non rivelino troppo dei film che vorremmo vedere). Gli omaggi a Hitchcock sono piuttosto evidenti già nella trama e vengono esplicitati visivamente anche nel trailer: Amy Adams seduta in poltrona davanti alla finestra, con la macchina fotografica puntata sui suoi vicini sospetti, non può non farci pensare subito a James Stewart nel film La finestra sul cortile.

James Stewart spia i suoi vicini nel film La finestra sul cortile

Ma oltre ai dettagli della trama, il trailer sembra promettere che le influenze hitchcockiane saranno anche nei toni e nel ritmo della narrazione. La suspense non sembra mancare e già nei due minuti di trailer veniamo portati a cambiare idea almeno un paio di volte.

Se il trailer non mente, La donna alla finestra con Amy Adams è sicuramente un film da aggiungere alla watchlist di Netflix.

E tu cosa ne pensi di questo trailer? Facci sapere la tua opinione nei commenti!