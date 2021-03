La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha avuto inizio, e tra i concorrenti più attesi della gara c’è Arisa, con la sua canzone Potevi fare di più. Il brano, scritto da Gigi D’Alessio, è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in rete con il video ufficiale, che vi mostriamo in cima all’articolo.

Con Potevi fare di più Arisa torna sul palco dell’Ariston per la settima volta, dopo aver raggiunto già due vittorie: nel 2009 come esordiente con Sincerità, e nel 2014 con Controvento. Senza dimenticare che nel 2015 Arisa è stata co-conduttrice del Festival accanto a Carlo Conti.

Analisi dell’esibizione di Arisa a Sanremo 2021

L’esibizione di Arisa all’Ariston, nella prima serata del Festival, non è di certo passata inosservata. Se da una parte la sua voce, come sempre, a fatto tremare le casse dei nostri televisori, dall’altra si è resa più che appariscente grazie all’outfit e al trucco.

Arisa infatti ha deciso di indossare un tailleur giacca e pantalone di Maison Margiela, totalmente rosso, così come la rosa a stelo lungo che stringe tra le mani. Non sono stati da meno i gioielli Cartier e le lunghe unghie laccate di un rosso splendente. Anche il rossetto indossato da Rosalba Pippa è stato molto appariscente, di un rosso questa volta più scuro. Insomma, Arisa si è fatta notare, e non solo per la sua canzone.

Ecco qui la sua esibizione durante la prima sera del Festival di Sanremo 2021.

Il significato del testo di Potevi fare di più e il video ufficiale

Nonostante, come abbiamo accennato, il testo sia stato scritto da Gigi D’Alessio, Potevi fare di più dà voce ad una donna ferita, che si rivolge al suo uomo nel momento in cui la storia d’amore sta per finire.

La canzone, quindi, è un inno di liberazione da una relazione che è diventata ormai tossica, con un partner assente, distante, e un legame ormai dissolto; la voglia e la necessità di dire basta dopo tanti tentativi di tenere in piedi la storia che però non ha speranze di rifiorire.

Nel video ufficiale della canzone, che vi mostriamo in cima all’articolo, vengono mostrate tante coppie in momenti e ambienti diversi. Tra questi compare anche Arisa. La clip, diretta da Danilo Bubani, è stata girata tra Roma e New York.

E tu cosa ne pensi di Potevi fare di più di Arisa? Lascia un commento per dire la tua, dopo aver letto il testo integrale della canzone qui sotto.

Il testo di Potevi fare di più

Lasciarsi adesso non fa più male non è importante

Cosa ci importa di quello che può dire la gente

L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte

Te lo ricordi anche tu

Ci sono troppi rancori che ci fanno star male

Mi sono messa in disparte sola col mio dolore

Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore

Potevamo fare di più

A che serve cercare se non vuoi più trovare

A che serve volare se puoi solo cadere

A che serve dormire se non hai da sognare

Nella notte il silenzio fa troppo rumore

A che serve una rosa quando è piena di spine

Torno a casa e fa festa solamente il mio cane

Ora i nostri percorsi sono pieni di mine

Sto annegando ma tu non mi tendi la mano

A che serve un cammino senza avere una meta

Dare colpa al destino che ci taglia la strada

Non importa se sono vestita o son nuda

Se da sopra il divano più niente ti schioda

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino ti svegli lontano

Mi mancheranno i sorrisi che da un po’ non vedevo

Ti chiamerò qualche volta senza avere un motivo

Racconterò a chi mi chiede che sto bene da sola

Questo farai anche tu

Cancellerò foto e video dal mio cellulare

Solo per non vederti né sentirti parlare

Ne avrò piena la testa e spazio sulla memoria

E chissà quanto tempo io ti amerò ancora

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino ti svegli lontano

A che serve morire se ogni giorno mi uccidi

Dallo specchio ti vedo mentre piango tu ridi

È tutto quello che è stato oramai non ci credi

Potevi fare di più