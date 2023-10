I colossi del mondo dello streaming sono sempre al lavoro per poter competere l’uno con l’altro, ma anche per poter portare nei propri cataloghi titoli interessanti che possano attirare nuovi abbonati.

Di sicuro, uno dei generi che interessa maggiormente il pubblico è quello che riguarda lo sport. Netflix lo ha capito già da qualche anno, ovvero da quando ha iniziato a dedicare dello spazio a Drive To Survive che, ormai, è arrivato alla quinta stagione con una sesta in arrivo pronta ad arrivare a breve sul piccolo schermo. È stato un vero successo perché ci permette di conoscere al meglio il mondo dorato ed inavvicinabile della Formula Uno con tutto ciò che succede dietro le quinte e nei vari team tanto che la quinta stagione di Drive to Survive è entrata nella top 10 settimanale in ben 56 paesi. Così anche Apple Tv ha deciso di aprirsi al mondo della Formula Uno ed, infatti, è in arrivo il film Apex che vedrà protagonista Brad Pitt e che è stato girato nei paddock del mondo dei motori proprio durante le ultime gare. Ed ovviamente Disney + non vuole essere da meno e così anche il colosso di streaming è pronto ad entrare nel settore della Formula Uno.

Jenson Button e Keanu Reeves sul set di Brawn: The Impossible Formula 1 Story

Disney + ha, infatti, annunciato che a breve uscirà Brawn: The Impossible Formula 1 Story, ovvero una serie documentario che è attesa sul piccolo schermo tra meno di un mese, precisamente il 15 novembre, giorno in cui potremo vedere tutti gli episodi dedicati al grande successo del team fondato da Ross Brawn nel 2009. Senza ombra di dubbio ha tutte le carte in regola per essere un successo e per poter attirare nuovi abbonati a Disney + nonostante le ultime decisioni prese dalla piattaforma di streaming come quella di introdurre la pubblicità ed aumentare i costi degli abbonamenti. Il protagonista sarà Keanu Reeves e chi meglio di lui che, fin dalla più tenera età, è stato un fan della Formula Uno? L’attore americano intervisterà personalmente tutti i testimoni dellìimpresa unica compiuta dalla BrawnGp. Spazio dunque a Ross Brawn ovviamente, ma anche ai suoi piloti come Jenson Button e Rubens Barrichello, ma anche a Christian Horner (famoso per essere a capo della Red Bull) che ha dovuto contendersi la vittoria con il team inglese. Keanu Reeves, inoltre, sarà anche tra i produttori esecutivi di Brawn: The Impossible Formula 1 Story e crede molto nel progetto in arrivo su Disney +.

E tu cosa ne pensi della decisione delle piattaforme di streaming ad aprirsi al mondo della Formula Uno? Seguirai Brawn: The Impossible Formula 1 Story su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!