Altra settimana, altra canzone tratta dalla colonna sonora ufficiale del film “Barbie“, in uscita nelle sale il prossimo 20 luglio.

Dopo “Barbie world” di Nicki Minaj e “Speed drive” di Charli XCX, di cui abbiamo parlato in articoli precedenti, quest’oggi ci concentreremo sul brano “Barbie dreams” del gruppo k-pop tutto al femminile Fifty Fifty, disponibile all’ascolto a partire proprio dalla data odierna, 7 luglio 2023.

Alla realizzazione della canzone ha partecipato anche la rapper Kaliii.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, dunque, vediamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Barbie dreams“.

Significato di “Barbie dreams”

Come le precedentemente citate altre canzoni della colonna sonora di “Barbie“, anche questa è allegra, vivace e, se dovessimo attribuirle un colore, non potrebbe essere altro che rosa. Si parla di una vita perfetta e lussuosa, nella fantasia come nella realtà, vissuta insieme a splendide amiche.

Traduzione del testo

[Ritornello: Fifty Fifty, Kaliii]

Quando chiudo gli occhi, è una fantasia

Una perfetta vita di plastica da rivista

Poi, quando mi sveglio, è la realtà

Posso avere tutto (Yeah), vivere i miei sogni da Barbie

[Post-Ritornello: Fifty Fifty, Kaliii]

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Vivo i miei sogni di Barbie

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee (Uhum)

La-di-da-da-da

Vivo i miei sogni da Barbie

[Verso 1: Sio]

Nirvana di glitter, mascara sui miei occhi

Non vedo il dramma, sotto il mio cielo di paillettes

Primadonna rosa, mi sento sexy stasera

Questo bello stato d’animo, perché sono con le mie

[Pre-Ritornello: Aran]

Splendide, splendide, splendide ragazze

Telefonini immersi in diamanti e perle

Pietra del Reno, rover, tostapane rosa acceso (Ah-ah)

Fai un passo nel mio mondo, ah-ah (Woo)



[Ritornello: Fifty Fifty]

Quando chiudo gli occhi, è una fantasia

Una perfetta vita di plastica da rivista

Poi, quando mi sveglio, è la realtà

Posso avere tutto, vivere i miei sogni da Barbie

[Post-Ritornello: Fifty Fifty]

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Vivo i miei sogni da Barbie

La-di-da-da-da

La-di-da-da-dee

La-di-da-da-da

Vivo i miei sogni da Barbie

[Verso 2: Kaliii]

Ken spenderà perché io sono un 10

Corvette rosa, verniciamo i cerchioni

Io do look e detto le tendenze

Siamo tutti belle, io e le mie amiche

Numero uno, mi sento importante

Ho gusti, assortimenti, ecc.

Comprarlo perché me lo posso permettere (Yeah)

Nello specchio io guardo, io guardo

[Pre-Ritornello: Aran, Kaliii]

Splendide, splendide, splendide ragazze

Telefoni immersi in diamanti e perle

Strass, rover, tostapane rosa acceso, sì

Vieni a fare un passo nel mio mondo

Uh-huh

Ragazze bellissime, bellissime amano (Oh, yeah, yeah) Kaliii

[Ritornello: Fifty Fifty]

Quando chiudo gli occhi, è una fantasia

Una perfetta vita di plastica da rivista (Da rivista)

Poi quando mi sveglio, è la realtà (Reality)

Posso avere tutto, vivere i miei sogni da Barbie

[Outro: Fifty Fifty]

Bambina (Sto vivendo), bambina (Sto vivendo)

Bambina, bambina (sogni da Barbie), bambina, bambina, sogni da Barbie

Bambina, bambina, bambina, bambina, bambina, bambina (Dum, dum)

Bambina, bambina, bambina, bambina, bambina, sogni da Barbie.

–

Ecco dunque il significato e la traduzione di “Barbie dreams”: adesso è invece arrivato il vostro momento di dirci nei commenti cosa pensate di questo brano, vi aspettiamo!