Di manga e anime ce ne sono tanti e altrettanti sono i personaggi che sono entrati nel nostro cuore, ma secondo voi quali sono i personaggio degli anime e dei manga più amati di sempre?

Abbiamo provato a stilare una classifica ben consapevoli che sia un compito estremamente difficile. Ma sapete che a noi di Wonder Channel le classifiche piacciono molto e di certo questa non poteva mancare. Meglio quindi un personaggio tormentato, l’antieroe o quell’eroe che cresce sempre di più sotto i nostri occhi?

Scopriamo dunque insieme quali sono i personaggi degli anime più amati di sempre!

13 Lelouch Lamperouge (Code Geass) So cosa state pensando: un po’ rischioso cominciare una classifica così, non trovi? Trovo, ma allo stesso tempo Lelouch Lamperouge, protagonista di “Code Geass”, non poteva mancare. Un personaggio geniale, un vero e proprio antieroe che sembra non avere scrupoli ma arriva a sacrificarsi per rendere Britannia il luogo perfetto per sua sorella, a cui ha da tempo promesso un mondo migliore. Come possiamo non amarlo?

12 Roy Mustang (Fullmetal Alchemist) Dite la verità che quando pensate al “personaggio degli anime più figo di sempre” Roy Mustang di Fullmetal Alchemist vi viene subito in mente, vero? Non ne fanno come lui… Roy è un personaggio forte, fedele e attento ai suoi uomini, con uno spiccato senso della giustizia e alla continua ricerca di migliorare il mondo in cui vive.

11 Mikasa Ackerman (Attack on Titan) Donne in questa classifica ne abbiamo? Mikasa Ackerman, una delle protagoniste di “Attack on Titan”, non poteva mancare. Fino a quando viene addestrata per entrare nel corpo di ricerca diventa una dei soldati più forte, oltre che essere estremamente attenta e premurosa nei confronti dei suoi amici più stretti. Come si fa a non amarla?

10 Ken Kaneki (Tokio Ghoul) Un vero peccato che il suo personaggio non sia uscito come meritava nell’anime, ma sicuramente Ken Kaneki di Tokio Ghoul è uno personaggio più amati degli anime degli ultimi tempi.

9 Tanjiro (Demon Slayer) Tanjiro, protagonista di Demon Slayer, è uno dei personaggi degli anime più amato degli ultimi anni: estremamente gentile e premuroso, decide di dare la caccia ai demoni dopo che questi sterminano la sua famiglia, lasciando in vita solo lui e la sorella, trasformandola. Questo non lo rende però privo di compassione per le stesse creature che lo hanno reso orfano.

8 Light Yagami (Death Note) Light Yagami, protagonista di Death Note, non è passato di certo alla storia per la sua gentilezza. A differenza di molti altri personaggi presenti in questa classifica, Light non può essere di certo definito come un personaggio positivo: da quando entra in contatto con il Death Note, il suo principale obiettivo è quello di eliminare ogni tipo di criminalità sulla Terra e diventare così il Dio di un nuovo mondo. Ma come può un semplice essere umano elevarsi a tanto e decidere delle vite degli altri? Su questo quesito e sulla dubbia moralità che con il tempo si impadronisce di Light gioca praticamente uno dei manga/anime più amati di sempre.

7 Spike Spiegel (Cowboy Bebop) La vera domanda qui è: esiste davvero qualcuno a cui potrebbe mai non piacere Spike, il protagonista di “Cowboy Beebop“? Il nostro Spike ha un animo e una storia tormentati, ed entra subito nei nostri cuori con il suo carattere cool e le sue abili capacità nel combattere.

6 Bunny (Sailor Moon) Bunny di “Sailor Moon” è amata per la sua autenticità, il suo percorso di crescita e la sua gentilezza. L’iconica eroina degli anni 90 è indimenticabile e un personaggio in cui tutte le ragazzine possono riconoscersi, in quanto estremamente buffa, dolce ed autentica, ma al contempo perseverante e forte. Impossibile non amarla!

5 Levi Ackerman (Attack on Titan) Noterete che da questa classifica manca il protagonista di Attack on Titan, manga poi diventato anima che nasce dalla penna di Hajime Isayama, Eren Yager, personaggio sicuramente interessante, estremamente complesso e dalle mille sfaccettature. Abbiamo preferito inserire invece un personaggio secondario che ha però rubato il cuore di tutti, considerato un vero e proprio protagonista da molti. Parliamo naturalmente del capitano Levi Ackerman. Levi è un personaggio che potremmo descrivere come un vero e proprio antieroe, disposto a tutto pur di proteggere i suoi uomini, a volte ricorrendo a metodi decisamente poco ortodossi. La sua infanzia difficile e gli eventi scioccanti che ha vissuto hanno plasmato il suo carattere, rendendolo estremamente umano agli occhi dei lettori/spettatori e la sua capacità di superare tali esperienze traumatiche lo rende un personaggio estremamente forte e resiliente. E’ una persona determinata e devota, sempre pronto ad aiutare gli altri, oltre che essere uno dei membri del corpo di ricerca più temuti. Un vero e proprio personaggio iconico!

4 L Lawliet (Death Note) Chi ha visto Death Note è solitamente combattuto dal preferire il protagonista Light o il suo antagonista L: questo dualismo è forse il vero cuore della storia e ciò che ci tiene incollati dal primo minuto. Che preferiate Light o L, da questa classifica non poteva di certo mancare il formidabile detective inglese: estremamente intelligente, complesso e imprevedibile, fin dalla sua prima apparizione L è in grado di tenere testa a Light, sfidandolo con l’obiettivo di smascherarlo e dimostrare a tutti che si cela lui dietro il mito di Kira.

3 Edward Elric (Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood) Dalla classifica non poteva di certo mancare Edward Erlic, protagonista di Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist:Brotherhood. Edward è un giovane alchimista che ha affrontato tragiche perdite e ha compiuto un errore grave nell’uso della magia alchimica, cercando di riportare in vita sua madre. Questo errore gli ha fatto perdere un braccio e una gamba, ma ciò che è ancora più significativo è che ha sacrificato la sua stessa anima per salvare suo fratello Alphonse. Questo drammatico inizio ci fa immediatamente sentire una forte connessione nei suoi confronti. Ed ha anche una personalità affascinante: è intelligente, sarcastico e ha un forte senso dell’umorismo. Queste caratteristiche lo rendono un personaggio divertente da seguire e fanno diventare le interazioni con gli altri personaggi molto interessanti. La sua storia personale e il suo percorso di crescita lo rendono uno dei personaggi più iconici e amati degli anime e dei manga di sempre.

2 Goku (Dragonball) Goku, protagonista di Dragon Ball, è un’icona dell’eterna ricerca dell’auto-miglioramento. Da quando lo abbiamo incontrato per la prima volta come un bambino selvatico e fino a quando è diventato un potente guerriero, Goku ci insegna che con impegno, allenamento duro e dedizione si può superare qualsiasi sfida. La sua voglia costante di migliorare e diventare più forte sono tratti che molti di noi ammirano e con cui si identificano. Per questo non poteva mancare dalla nostra classifica!