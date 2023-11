Nel periodo in cui i reboot, i sequel ed i live action sono i veri protagonisti, il pubblico ama sognare ad occhi aperti e sperare che nuovi titoli possano aggiungersi alla già lunghissima lista.

Da una parte ci sono titoli del passato che non avrebbe senso riportare al giorno d’oggi come, ad esempio, Dawson’s Creek e Desperate Housewives con gli stessi protagonisti che si sono detti consapevoli di tutto questo e soprattutto che non potranno mai esserci sequel o reboot di questi titoli perché i tempi sono cambiati. Dall’altra parte, però, sono sempre di più i titoli su cui si è al lavoro per un reboot o un proseguimento. Si tratta di un genere che piace perché permette di riportare in auge titoli del passato per la gioia dei nostalgici, ma al tempo stesso di farli conoscere alle nuove generazioni. Tra i titoli più amati del passato troviamo, senza dubbio, anche quello di Mean Girls.

Le ragazze protagoniste di Mean Girls

Il film è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2004 ed è stato diretto da Mark Waters: ci racconta la storia di Cady che è cresciuta in Africa, ma arriva negli Stati Uniti dove si accorge che nelle scuole ci sono le ragazze che comandano, ovvero le Mean Girls, e le ragazze che invece non vengono considerate. Dopo qualche giorno di difficoltà, Cady fa amicizia con Regina George, la ragazza più famosa della scuola ed entra nel suo ambito club inizialmente per vedere come funziona, poi diventando sempre più una Mean Girl fino a spodestare Regina dal suo ruolo. Si tratta di un film che è piaciuto molto al pubblico ed ha attirato l’attenzione perché racconta i problemi reali che si vivono non solo nelle scuole americane, problemi che, ancora oggi, sono attuali. Ed a quasi vent’anni dall’uscita di Mean Girls, le ragazze sono tornate.

Questa volta, infatti, si sono riunite per uno spot Walmart per la campagna pubblicitaria sul Black Friday in arrivo. Troviamo Lindsay Lohan (ovvero Cady in Mean Girls), Lacey Chabert (Gretchen) ed Amanda Seyfried (Karen), ma in versione adulta nonostante nulla sia cambiato ed ancora si vestono di rosa. Da qui al 24 novembre, ogni settimana, ci saranno nuovi contenuti che vedranno protagonisti anche altri membri del cast di Mean Girls e si spera anche nel ritorno di Rachel McAdams che, nel primo spot, non è presente. Inutile dirlo, questo spot ha regalato molta felicità ai fan del film, ma anche a Lindsay Lohan che ha rivelato di come sia stato fantastico ritrovarsi con tutti a distanza di vent’anni.

Arrivati a questo punto, però, gli appassionati di Mean Girls sognano in grande: che sia il primo passo per realizzare un sequel del film o un reboot? Non sarebbe la prima volta per Lindsay Lohan che presto tornerà protagonista nel sequel di Quel Pazzo Venerdì con Jamie Lee Curtis, pellicola uscita nel 2003. Sarà così anche per Mean Girls? Al momento non sono arrivate conferme, ma neanche smentite ed il pubblico continua a chiedere a gran voce il ritorno delle ragazze alla moda dell’America.

E tu hai mai visto Mean Girls? Ti piacerebbe se ci fosse un sequel o un reboot del film tanto famoso? Ti aspettiamo nei commenti!