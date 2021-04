Dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Deja Vu“, Olivia Rodrigo ha annunciato il suo album di debutto Sour, in uscita il 21 maggio.

La cantautrice adolescente ha pubblicato la cover dell’album sul suo profilo Instagram, dove il suo viso è ricoperto di adesivi colorati con il titolo dell’album scritto sulla lingua. Ha anche rivelato la tracklist, che contiene l’immensamente popolare ballata “Drivers License“, che ha pubblicato all’inizio di quest’anno. Il mese scorso, Rodrigo ha eseguito la canzone al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Rodrigo e il suo produttore Dan Nigro hanno recentemente parlato di “Deja Vu”, che hanno scritto in un giorno. Hanno detto a Rolling Stone che non volevano pubblicare un’altra ballata simile a Drivers License. Volevano dimostrare che Olivia è in realtà una cantante molto versatile. Può creare canzoni che parlano d’amore ma anche brani pop alternativi. Diciamo che Olivia Rodrigo non voleva essere subito catalogata come l’adolescente che fa solo canzoni tristi.

Sour non è ancora disponibile per il preordine sul sito di Rodrigo ma speriamo di poterlo fare presto. Qui sotto la tracklist.

Tracklist di Sour

1. Brutal

2. Traitor

3. Drivers License

4. 1 Step Forward. 3 Steps Back

5. Deja Vu

6. Good 4 U

7. Enough for You

8. Happier

9. Jealousy. Jealousy

10. Favorite Crime

11. Hope Ur Ok

Secondo te, oltre a Drivers License e Deja Vu, quale canzone ti ispira di più?