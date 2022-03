Sex Life è una serie tv drammatica ed erotica che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso giugno e che si basa sul romanzo 44 Chapters About 4 Men scritto da BB Easton. All’attivo ha una prima stagione composta da otto episodi che ci racconta la storia di Billie, una moglie ed una madre che, all’improvviso, intraprende un viaggio nella memoria dove il suo presente si scontra con il suo passato.

Intrighi, malintesi, paure, passione ed amore sono gli ingredienti fondamentali del primo capitolo di Sex/Life con Cooper pronto a fare il possibile per rendere più passionale la sua storia d’amore con la moglie, ma che tuttavia si è conclusa con un finale aperto: Billie che, nonostante tutto, si presenta a casa di Brad pronta a vivere un’avventura di una notte con lui sottolineando, però, che non ha nessuna intenzione di lasciare il marito e la sua famiglia. Un finale che ci ha lasciato con il fiato sospeso anche perché, nel frattempo, Cooper aveva attiva la localizzazione della moglie ed ha visto che lei si stava recando a casa di Brad. Sappiamo che è in arrivo una seconda stagione, per la gioia dei fan e proprio nei prossimi giorni inizieranno le riprese del secondo capitolo di Sex Life che andranno in scena in Canada e, più precisamente, a Toronto.

Adam Demos e Sarah Shahi sul set di Sex/Life

Nella seconda stagione di Sex Life troveremo molti personaggi della prima stagione come Sarah Shahi nei panni di Billie Connelly ed Adam Demos in quelli di Brad Simon (vi ricordiamo che i due sono una coppia anche nella vita reale), ma anche Mike Vogel come Cooper, Margaret Odette come Sasha, Jonathan Sadowski come Devon e Li Jun Li come Francesca. Ma le novità non finiscono qui e nel cast ci saranno delle new entry che, tra l’altro, sono volti noti. Troveremo Wallis Day, l’attrice inglese classe 1994 nota per aver vestito i panni di Kate Kane nella seconda stagione di Batwoman ed interpreterà Gigi, ma troveremo anche Dylan Bruce, attore canadese classe 1980 noto ai più per essere stato Paul Dierden in Orphan Black ed Adam Donner in Arrow. Spazio anche a Craig Bierko che sarà Mick, Cleo Anthony che sarà Kam e Darius Homayoun che sarà Majid.

Inutile dirlo, c’è grande attesa e molta curiosità da parte del pubblico non solo per capire cosa succederà a Billie e che strada deciderà di seguire la donna, ma anche per vedere che ruolo interpreteranno i nuovi arrivi del cast. Al momento Netflix non ha reso nota la data di uscita della seconda stagione di Sex Life, ma tenendo conto che le riprese inizieranno a breve, viene spontaneo pensare che vedremo il nuovo capitolo sul piccolo schermo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 ed ovviamente la domanda che tutti si chiedono è se ci sarà anche una terza stagione oppure no, ma per questo è ancora presto.

