Chi sceglierà Billie? Il marito Cooper o l’ex fidanzato Brad? È questa la domanda che si sono posti i fan di Sex/Life alla fine della prima stagione. La serie tv ha fatto il suo debutto su Netflix solo pochi mesi fa ed è riuscita ad appassionare i telespettatori grazie all’avvincente trama dove troviamo appunto la bella Billie sposata con Cooper, madre di due figli che, però, non riesce a dimenticare il passato e la sua relazione passionale con Brad.

Intrighi, malintesi, paure, passione ed amore sono gli ingredienti fondamentali del primo capitolo di Sex/Life con Cooper pronto a fare il possibile per rendere più passionale la sua storia d’amore con la moglie, ma che tuttavia si è conclusa con un finale aperto: Billie che, nonostante tutto, si presenta a casa di Brad pronta a vivere un’avventura di una notte con lui sottolineando, però, che non ha nessuna intenzione di lasciare il marito e la sua famiglia. Un finale che ci ha lasciato con il fiato sospeso anche perché, nel frattempo, Cooper aveva attiva la localizzazione della moglie ed ha visto che lei si stava recando a casa di Brad. Ed ora la notizia che tutti stavano aspettando: ci sarà la seconda stagione di Sex/Life! L’annuncio arriva direttamente da Netflix ed è stata accolta con entusiasmo da Stacey Rukeyser, showrunner della serie tv che ha affermato:

Adam Demos e Sarah Shahi sul set di Sex/Life

“Sex/Life è un sogno diventato realtà. Creare una serie così potente sulla sessualità femminile, capace di estasiare milioni di spettatori, non è solo immensamente divertente, ma anche incredibilmente gratificante. Quando penso a tutte le donne che mi hanno contattato da tutto il mondo per dire che la serie le ha toccate da vicino in un modo profondamente personale, sono così ispirata. Sono elettrizzata e grata per l’opportunità di continuare a raccontare questa storia per Billie e per tutti noi”.

D’altronde non poteva essere altrimenti visto che è stata la terza serie più vista tra le produzioni originali Netflix subito dopo Bridgerton e The Witcher. Ancora non sappiamo quando andrà in onda la nuova stagione sul piccolo schermo e soprattutto quando inizieranno le riprese. Di sicuro troveremo lo stesso cast che è stato confermato anche per il secondo capitolo. Se nella vita reale sappiamo che Billie ha scelto Brad (infatti l’attrice Sarah Shahi e l’attore Adam Demos sono una coppia nella realtà), nella serie tv chi sceglierà? Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa ci riserverà la seconda stagione di Sex/Life.

E tu hai seguito Sex/Life? Secondo te chi sceglierà Billie tra Cooper e Brad? Ti aspettiamo nei commenti!