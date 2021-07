Shakira rilascia il suo nuovo singolo dal titolo “Don’t Wait Up”, da oggi disponibile in digitale e in rotazione radiofonica. Il brano, scritto da Ian Kirkpatrick e Emily Warren, è un tormentone up-tempo irresistibile da ballare per tutta l’estate.



“Don’t Wait Up” è una traccia house ipnotizzante, che invita a non aspettare troppo per non perdere le occasioni migliori della vita. Arriva dopo l’annuncio della superstar colombiana attraverso un video di 30 secondi dove annunciava il nome della canzone e parte del testo. La traccia inizia con un morbido ritmo melodico ma prende rapidamente velocità per introdurre il ritornello “don’t wait up”.

Questo brano arriva più di un anno dopo l’uscita della sua canzone “Me Gusta” assistita da Anuel AA e sette mesi dopo la sua collaborazione in classifica con i Black Eyed Peas su “Girl Like Me”. È il suo primo brano interamente in inglese dopo le registrazioni del 2017 “When a Woman” e “What We Said” ft. MAGIC!, apparse sul suo album El Dorado.

La dichiarazione di Shakira:

“Devo dire che sono molto nervosa perché è la mia prima canzone in inglese da molto tempo, perché ultimamente mi sono concentrata solo su canzoni spagnole, ma questa canzone è nata e sono come, sì, è il momento“, ha detto l’artista da classifica a Zane Lowe su Apple Music 1. È il momento di farlo di nuovo e sono felice, e sono così ispirato in questo momento”.

Traduzione di “Don’t Wait Up”

(Strofa 1)

Ricordi come abbiamo illuminato la stanza?

E come ti sentivi prima di incontrare tutti i miei diversi stati d’animo?

Ma ora ti faccio impazzire quando ti colpisco con la verità

Oh oh oh oh

(Pre-Ritornello)

Non lasciare che la tua mente pensi che sia qualcun altro, qualcun altro

Ho bisogno di fare qualcosa per me stesso, oh

(Ritornello)

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su

Non aver paura se si fa tardi, sì

Sopravviverai, è solo una notte

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su, su, su

(Strofa 2)

Perché non metti giù il telefono e mi guardi negli occhi?

Mi sono vestita bene per te, ma sembri così occupato

Forse lo spazio è tutto ciò che serve, è ora di sistemarci

(Pre-Ritornello)

Non lasciare che la tua mente pensi che sia qualcun altro, qualcun altro

Ho bisogno di fare qualcosa per me stesso, oh

(Ritornello)

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su

Non aver paura se si fa tardi, sì

Sopravviverai, è solo una notte

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su, su, su

(Strofa 3)

Prima ti ho baciato

Poi mi sono arrabbiato con te

Perché vorrei farlo

Sarò felice senza di te

Se ti abbandono

Allora forse capiresti

Allora forse capiresti

(Ponte)

Ho bisogno di fare qualcosa per me stesso, ohh

(Ritornello)

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su

Non aver paura se si fa tardi, sì

Sopravviverai, è solo una notte

Non aspettare

Non aspettare su, su, su, su, su, su, su, ah