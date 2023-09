The Office è una serie tv statunitense creata da Greg Daniels ed è un remake della famosa serie cult della Gran Bretagna. Ha fatto il suo debutto nel 2005 e ci ha tenuto compagnia fino al 2013 con un totale di 204 episodi e nove stagioni.

L’inizio non è stato dei migliori, ma poi con le stagioni successive e grazie a Steve Carell ha preso il volo ed è diventata una delle serie tv più amate vincendo anche cinque Emmy Awards. Ci racconta della vita quotidiana e delle avventure, sia positive che negative, dei dipendenti della Dunder Mifflin, un’azienda cartiera. Ed a dieci anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio, The Office torna a far parlare. D’altronde siamo nel periodo in cui i reboot sono all’ordine del giorno e la lista dei titoli in arrivo si allunga sempre di più. Si tratta di un genere molto amato dal pubblico perché permette di far tornare in auge titoli del passato ed, al tempo stesso, farli conoscere ed apprezzare anche alle generazioni più giovani. C’è chi li ama e chi li odia, ma in linea di massima si tratta di un genere che funziona.

Steve Carell in The Office

E nell’ultimo periodo, ci sono rumors sempre più insistenti che parlano di un possibile reboot di The Office pronto per tornare e per far ridere i telespettatori. A darne la notizia è stato Puck News che ci rivela come Greg Daniels, il produttore esecutivo, stia dedicandosi ad un reboot di The Office. La notizia dovrebbe diventare ufficiale a giorni, non appena lo sciopero che interessa gli sceneggiatori del mondo di Hollywood giungerà ufficialmente alla conclusione. E possiamo dire che nessuno si aspettava questa notizia visto che lo stesso Steve Carell, di recente, aveva detto che una serie tv come The Office non avrebbe funzionato nella tv di oggi (un po’ come Dawson’s Creek e Desperate Housewives). Il motivo? Le tante battute razziste e sessite che il suo personaggio fa in ogni episodio.

Al momento non ci è dato sapere nulla di più e soprattutto non sapremo se troveremo gli stessi personaggi o se, invece, ci saranno delle new entry. L’ipotesi più accreditata è quella che, come tutti i reboot, si tenda ad affidarsi a nomi nuovi per rendere più attuale la serie tv. Per quanto riguarda i tempi, invece, sarà necessario attendere ancora un po’ perché siamo solo agli inizi: è necessario scrivere la sceneggiatura, scegliere i personaggi, fare le riprese e dedicarsi alla post produzione prima di fare il proprio debutto sul piccolo schermo.

E tu sei un fan di The Office? Ti piacerebbe assistere al suo reboot? Ti aspettiamo nei commenti!