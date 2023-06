La tanto discussa serie “The idol“, in onda su Sky, è ormai quasi giunta alla conclusione della sua prima stagione.

In attesa di vederne l’ultimo episodio, The Weeknd, che ne è attore e produttore, ha rilasciato giusto oggi, venerdì 30 giugno 2023, due nuove canzoni che faranno parte della colonna sonora della controversa serie.

In questo articolo ci concentreremo su una delle due, frutto della collaborazione con Lil Baby e Suzanna Son, che in “The idol” interpreta il personaggio di Chloe; si intitola “False idols“, e qui di seguito andremo a parlare meglio del significato e della traduzione del testo.

Significato di “False idols”

In questo brano si parla di successo, fama e soldi, tanti soldi, guadagnati, ma anche di ricerca di emozioni vere e sincere e di lotta a quelli che vengono considerati “falsi idoli“.

Traduzione del testo

[Verso 1: Lil Baby & Suzanna Son]

Stai attento a chi chiami Dio

Non posso stare senza il mio palo e la mia verga

Ho bevuto una tazza e poi ho annuito

Ho guadagnato cento milioni, devo essere bravo nel mio lavoro

Sono riuscito ad uscire dalla terra dei coraggiosi

Posso dire che se mi stringi la mano, è falso

Liberate i ragazzi, quelli che non hanno mai fatto una dichiarazione

Scivolando con un Drake, sono tornato a casa sano e salvo

Numeri di baseball su tutti i miei contratti

Amici miliardari, sono tutti nei miei contatti

Ti faccio colpire da un medico generico, ma loro non vogliono niente indietro

Ho fatto venti milioni il mese scorso, cerco di restituirli

Sorvegliare come un Dio

Se va male, sono io l’unico a cui daranno la colpa

Devo andare via, dove c’è la mia anima, da dove sono venuto

So che sembro illuminato quando sono in piedi con queste catene

Ma ne ho passate tante per questi soldi e questa fama

(Questi soldi e la fama, questi soldi e la fama)

Per questi soldi e questa fama

Mi sono messo un sacco di cose nelle orecchie, tutte e due.

La ‘Rari è velocissima, aspettate

Sto per andarmene, abbiate pazienza

Non voglio litigare con voi negri

Il mio problema è con il sistema, il fratello maggiore è alla fine del suo habeas

Gli parlo tutti i giorni, gli ho detto che sta ancora tornando a casa

Spero solo che non pensi che io stia dicendo solo stronzate

I soldi continuano ad arrivare, la sensazione è grande

Pago tasse a otto cifre, niente più sezione otto

Mi stavo lavorando il polso per vedere cosa ci voleva

Ho fatto un trenta e un sessanta, la sensazione è incredibile

Ora posso farmi pagare a ore

Un set di sessanta minuti, mi pagano un milione, è una follia

I miei diamanti sono davvero diamanti, senza sfumature

Mi sto buttando a capofitto, non mi fermo, ok

[Ritornello: Suzanna Son & The Weeknd]

Veglia su di te come un Dio

Ti fa soffrire di nuovo

Così puoi guarire e dire amen

Cambieremo per te

Moriremo per te, ah-huh (Yeah-yeah)

[Versp 2: The Weeknd]

Stai attento a chi chiami Dio

Los Angeles è piena di false profezie

Odiano quando arrivi in cima

Le riviste infangano le eredità

Puoi dirmi quanto costano?

Un centinaio di milioni non sono una forzatura per me

Gli stadi sono pieni di gente perché sono una star

I bot non possono comprare i posti nei palchi

Se non sei a terra, sei un nemico

Ho seguaci che ucciderebbero per me

E sono in fila come una motorizzazione

Con le ragazze più belle che tu abbia mai visto

Lei viene dalla California, è sobria e leggera

Diet Coke con la dieta della Coca Cola

Mi ha cavalcato la faccia fino a farmi diventare bianco

Ha i cuori cromati con l’abbigliamento nero

I miei negri si muovono con il cromo e l’heavy metal

Parlando di pistole, senza rose, non è il Coachella

Sono un bravo ragazzo, sono un bravo ragazzo

Johnny Depp con il colpo, sono un bravo ragazzo

Sono in paradiso, sono in paradiso

Ma questi falsi idoli mi hanno terrorizzato

Sono così terrorizzato, mi sento terrorizzato

La vita è una guerra di fronte a Dio

Camminiamo ancora a telecamere spente

Lei è una femme fatale, è una superstar

Anche per il modo in cui spezza i cuori

Lei non recita, io non sono un attore

Perché è la realtà ciò che cerco

Emozioni reali, sto cercando di catturare

Succhia la mia anima come un’estasi

Non ricordo le mie battute, ma taglierò queste battute

Le voci che hai sentito su di me sono giuste

Sto iniziando a credere a tutte le loro bugie

Sto cominciando a credere a tutte le loro bugie

Così terrorizzato in questo paradiso

Sono così terrorizzato, oh

[Ritornello: Suzanna Son & The Weeknd]

Veglia come un Dio (Oh-oh, oh)

Ti fa soffrire di nuovo

Così puoi guarire e dire amen

Cambieremo per te

Moriremo per te, ah-huh

[Outro: Suzanna Son]

Ooh-ooh

Ooh-ooh

Ooh-ooh

Sta arrivando

La troverà

La sistemerà

Per renderci migliori, ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

Come un Dio in cielo che veglia su di te

Metti il tuo cuore nelle sue mani e sarai nuovo di zecca

Come un Dio

Come un, mm.

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “The idol”, attendiamo le vostre opinioni in merito a questo brano qui sotto nei commenti!