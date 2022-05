Che fine ha fatto Sara? L’attesissima e intrigante serie thriller messicana è tornata con la terza stagione, l’ultima stagione della serie. La terza stagione è andata in onda il 18 maggio (mercoledì) 2022, esclusivamente sulla popolare piattaforma di streaming Netflix.

Che fine ha fatto Sara? è iniziata con una domanda ingannevolmente semplice inserita nel titolo. Ma trovare la risposta è stato tutt’altro che facile. Alla fine, dopo incidenti col paracadute, trame farmaceutiche segrete, istituzioni psichiatriche moralmente depravate e abbastanza morti e doppi incroci da giustificare il tutto, abbiamo finalmente la nostra risposta. Sappiamo chi ha ucciso Sara.

Avviso: in questo articolo sono presenti molti spoiler.

Che fine ha fatto Sara?

L’assassino di Sara è… Sara! La terza stagione ha rivelato che Sara (Ximena Lamadrid) soffriva di disturbo dissociativo della personalità o schizofrenia. Reinaldo (Jean Reno) vedeva Sara come il suo perfetto topo da laboratorio. Così, quando Sara è stata portata d’urgenza in una struttura specializzata in seguito al suo incidente col paracadute, Reinaldo ha colto l’occasione. Ha trasportato Sara nella sua struttura e ha ingannato tutti dicendo che era morta.

Sara invece visse per un po’ sotto la cura di Reinaldo, che era tutt’altro che premurosa. Sotto di lui, ha dato alla luce sua figlia, Lucia. Ma dopo aver sopportato l’idea di essere una cavia per tanto tempo, Sara ha raggiunto il suo punto di rottura. In qualche modo ha rubato un coltello da macellaio e si è pugnalata a morte. Quindi sì, Sara è effettivamente morta. Ma Marifer (Litzy) non ha realmente ucciso Sara anche se, proprio grazie all’incidente col paracadute, Reinaldo ha potuto ricoverare Sara.

Perché Reinaldo ha rapito Sara? E in cosa consiste il progetto Medusa?

Reinaldo ha rapito Sara così da usarla come soggetto di prova per il Progetto Medusa. Dopo aver appreso che sua figlia Danielle è gay, Reinaldo ha dedicato la sua vita a trovare una “cura” per l’omosessualità e la schizofrenia, alias il Progetto Medusa.

Sappiamo cosa stai pensando: cosa hanno a che fare l’omosessualità e la schizofrenia l’una con l’altra? Perché sta succedendo oggi e non negli anni ’60? Cosa intende esattamente Reinaldo quando afferma che questa “cura” è nella fase uno dello sviluppo? Ottime domande. Chi ha ucciso Sara? ti offre esattamente zero risposte a queste domande. Pensiamo che siano state trattate l’omosessualità e la schizofrenia solo per esigenza, visto che alcuni protagonisti della serie ne soffrono.

Cosa è successo a Reinaldo?

Quando Álex (Manolo Cardona) ha appreso cosa è successo davvero alla sua sorellina, è andato su tutte le furie. È entrato con la forza nella struttura di Reinaldo e si è messo a sparare a tutti quelli che incontrava. Rodolfo (Alejandro Nones) ed Elisa (Ximena Lamadrid), due dei tre figli di Lazcano, hanno seguito Álex per calmarlo. Ma alla fine sono stati coinvolti da Álex nel suo piano e hanno supervisionato – male – gli ostaggi.

Álex ha catturato Reinaldo e lo ha attaccato a una delle sue macchine elettriche. Reinaldo ha implorato per la sua vita, dicendo che se fosse morto, Álex non avrebbe mai saputo cosa fosse successo a Sara. Persino César (Ginés García Millán) ha implorato Álex di “non uccidere Reinaldo”, ricordando ad Álex che se avesse premuto l’interruttore sarebbe tornato in carcere. Ma a questo punto, ad Álex non importava di nulla. Ha ucciso Reinaldo friggendolo con la macchina elettrica.

Cosa è successo a Danielle e Chema?

Le principali vittime delle folli terapie di Reinaldo sono state sua figlia Danielle e il terzo fratello Lazcano, Chema (Eugenio Siller). La quantità di torture che entrambi hanno dovuto sopportare è davvero ampia. Alla fine sono riusciti a scappare dalla struttura di Reinaldo.

Quando Reinaldo stava sanguinando a terra, ha chiesto aiuto a sua figlia. Lei l’ha guardato ed è andata subito via. Questo è ciò che ottieni per essere un mostro omofobo.

Rodolfo è morto?

Hai presente la situazione degli ostaggi di cui abbiamo parlato prima? Quelli non promettono mai bene. Quando Danielle e Chema sono scappati, una delle guardie del Progetto Medusa si è liberata delle sue fascette. Le cose sono andate fuori controllo e la guardia ha sparato a Rodolfo. Il figlio di Lazcano è morto circondato dai fratelli e dal migliore amico, ma non prima di aver immaginato che Sara lo confortasse dall’altra parte.

César è vivo?

Dopo che tutti i suoi figli e i loro amici gli hanno urlato contro per aver mandato suo figlio adulto in un campo di tortura (anche se non l’ha spedito lui ma donna Mariana), sembrava che César avesse cambiato idea. Non si è scusato, ma si è preso la colpa per la sparatoria del Progetto Medusa e per gli omicidi di Reinaldo e Abel Martinez. Ciò ha salvato Álex dall’andare di nuovo in prigione. Ma stiamo parlando di César. Non è propriamente gentile a caso. Negli ultimi secondi della serie, è stato rivelato che César stava morendo di cancro al pancreas. Aveva solo due mesi di vita ed ha provato a redimersi anche se non ha mai chiesto scusa a Chema o Rodolfo. Crediamo che César sia morto in prigione anche se la serie si limita a mostrarlo sofferente in cella.

L’ultima scena di Che fine ha fatto Sara

Un Álex in libertà ha portato gli agenti di polizia alle tombe di tutte le persone vittime di Reinaldo. Qui giace anche Sara. L’ultima scena mostra Álex, Lucia, Elisa e Chema che camminano insieme alla luce del sole. Sembra che questo incubo sia finalmente giunto al termine.

E tu hai visto Che fine ha fatto Sara? Ti è piaciuto il finale? Dì la tua nei commenti.

