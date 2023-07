In attesa di poter ascoltare il nuovo album “Utopia“, in uscita il prossimo 28 luglio e quarto della sua carriera, il rapper statunitense Travis Scott ci delizia oggi con un brano scritto in collaborazione con Bad Bunny e The Weeknd.

Si intitola “K-pop“, ed è stato estratto proprio dal sopracitato “Utopia“, album che si rivela uno dei più aspettati dell’anno.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “K-pop“.

Significato di “K-pop”

Nel brano si fa riferimento ad una donna coreana con cui è stata instaurata una passionale relazione.

Traduzione del testo

[Intro: Travis Scott]

Faremo il botto, baby

Vediamo

[Verso 1: Travis Scott]

Spacca, uh (Uh)

Sposta quella merda qui fuori (Qui)

Sei pieno di un sorso

Cadi ma io ho la presa

Tutto intorno alla trappola, si colpisce

Tutto intorno alla mappa, si viaggia

Prendilo come nove su dieci (Yeah)

Penso che lo troveranno di nuovo

Penso di dovermi legare di nuovo

Dietro la tinta, pecco e mi sfogo

Non posso dimenticare il posto in cui siamo andati

Subito dopo avermelo messo in testa

Li fai ancora scoppiare? Balli ancora?

Cadi ancora? Sappi che puoi

Ho un sacco di cose, ma sono ancora in ballo

[Verso 2: Bad Bunny]

Sì, sì, sì, sì, sì

È da un po’ che non ti vedo, huh

È solo che ora a Miami a giocare, ehi, ehi, ehi

Non ho più il Rodeo

Ora nel G-Wagon mi spavento, hey

E la spingo davanti a te sulla spiaggia

Come un tempo, sulla strada per Maya

Non fumavi nemmeno e io ti ho portato via

E sono così arrabbiato, così arrabbiato, così arrabbiato, così arrabbiato, così arrabbiato, così arrabbiato

Tu sei pazza, pazza, pazza, io sono pazzo, pazzo, pazzo

Se ora la tua mamma ci becca, mi chiede una foto

La nota mi fa saltare in aria, il ticchettio mi fa esplodere

Vado a Cayo Musha, ho già mandato un messaggio al pilota, eh-eh

[Ritornello: Travis Scott & The Weeknd]

So che questa volta

Ti sei sentita una vincitrice

Quella notte è stata così infuocata

Ho bisogno che tu torni prima

Torna da questa parte

Quando la merda si raffredda

Torniamo a correre

Ti afferro

[Ponte: The Weeknd & Travis Scott]

Ooh (Uno)

Ooh-ooh (Mm-mm, mm-mm)

Ooh (Mm-mm, mm-mm)

Ooh-yeah (Mm-mm)

[Verso 3: The Weeknd, Travis Scott & Bad Bunny]

Mischia le droghe con il dolore

Lascia che siano le onde a guidare la strada

Sei a Cannes e Saint-Tropez e invochi il mio nome

Sai che ho torto in faccia, uh

Sai che sono strafatto di quella K pop

Che si strofina sul tuo corpo

Tutti i tuoi vestiti, ti toglierai

Nel sud della Francia, facciamo festa

Questo non è un piccolo yachty

Scoperemo fino al mal di mare

Sei la mia piccola mami cattiva, mami

Mi vuoi bene, puoi dirmi che mi vuoi bene

Anche se non lo pensi davvero (Mm-mm)

Il sesso te lo farà credere (Mm-mm)

Mi piace quando mi sta addosso (Mm-mm)

Amo quando mi chiama “Papi” (Mm-mm)

Anche se è coreana (Mm-mm)

La bagno come uno tsunami, ‘nami, ooh, yeah (Yeah-yeah, yeah, yeah)

[Ritornello: Travis Scott & The Weeknd]

So di questa volta

Ti sei sentita come una vincitrice (Winner)

Quella notte è stata così infuocata

Ho bisogno che tu torni prima

Torna da questa parte

Quando la merda si raffredda

Torniamo a correre una volta

Ti afferro

[Outro: Bad Bunny & Travis Scott]

Yeah-yeah, yeah, yeah (Uno).

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “K-pop”, scriveteci nei commenti le vostre opinioni su questo brano!