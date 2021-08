La Casa di Carta è, senza ombra di dubbio, una delle serie televisive più amate dal pubblico. Quattro stagioni che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso ed ora è in arrivo la quinta. Vi è grande attesa per il suo ritorno su Netflix: il 3 settembre, infatti, verrà resa pubblica la prima parte. Ritroveremo i personaggi che ci hanno fatto innamorare della serie ed appassionare, tutti pronti a cercare di portare a termine la loro sfida, ma per il capitolo finale si è deciso di far arrivare dei nuovi personaggi. Ed è proprio Netflix a rivelare qualcosa in più su questi nuovi personaggi, pronti ad entrare in scena e portare novità.

I nuovi personaggi de La Casa di Carta 5

Patrick Criado: attore di Madrid classe 1995, famoso per aver preso parte alla serie tv Aguila Roja e candidato a diversi premi Roja. Vestirà i panni di Rafael, il figlio di Berlino. Non abbiamo mai avuto la conferma che Berlino avesse un figlio, ma d’altronde lui stesso parlando con Rio, in uno dei primi episodi, aveva affermato che per lui avere un figlio “E’ una testata nucleare che distrugge ogni cosa”. Rafael è il tipico bravo ragazzo: 32 anni, studente di ingegneria informatica in Massachusetts con un solo obiettivo nella vita, quello di non essere mai come suo padre.

Miguel Angel Silvestre: attore di Castellon de la Plana classe 1982 protagonista di diversi lavori famosi tra cui, nell’ultimo periodo, Sky Rojo. Vestirà i panni di René, il fidanzato di Tokyo prima che la ragazza iniziasse la sua avventura con la banda de La Casa di Carta. Se ricordate infatti, all’inizio della serie tv durante le presentazioni dei membri della banda, Tokyo rivela di aver lasciato l’amore della sua vita riverso in una pozza di sangue con gli occhi aperti. Il suo primo compagno di rapine che, purtroppo, non ha avuto la meglio durante un attacco. Netflix lo definisce come un “fantasma dal passato” e quindi è lecito il dubbio: René è davvero morto quel giorno ed ora torna sottoforma di flashback nei ricordi di Tokyo oppure, alla fine, si è salvato ed è pronto a tornare per rivoluzionare la sua vita?

José Manuel Seda: attore di Siviglia, classe 1968, vestirà i panni di Sagasta. Un comandante delle forze speciali dell’Esercito Spagnolo che, con il passare del tempo, è diventato un leader. Alle sue spalle uomini pronti a seguirlo fino alla fine grazie alla sua mente spietata e fredda. Probabilmente lo vedremo nei panni di comandante dell’Esercito mentre cercheranno di bloccare

la fuga della Banda.

I protagonisti de La Casa di Carta

La trama de La Casa di Carta 5

Ormai manca poco e potremo tornare a seguire le avventure della Banda più amata del mondo. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questo capitolo finale de La Casa di Carta? E’ presto detto. La banda, come sappiamo, si trova chiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Dopo aver salvato Lisbona, arriva il momento più buio e difficile perché hanno perso uno di loro: il Professore è stato catturato da Sierra e, questa volta, non ha un piano di fuga. Quando tutto sembra andare per il peggio, arriva l’esercito, un potente nemico. La fine del più grande colpo della storia si avvicina ed una semplice rapina si trasformerà presto in una guerra.

Ansia e curiosità per vedere cosa ci riserverà questo capitolo finale de La Casa di Carta anche se c’è chi continua a sperare che il quinto capitolo non coincida totalmente con la fine di tutto. Magari in futuro vi sarà la possibilità di uno spin off (come spesso accade con le serie tv di successo) oppure, tra qualche anno, di un revival come ha rivelato lo stesso Javier Gomez Santander, sceneggiatore de La Casa di Carta. Nell’attesa di vedere cosa succederà, questa estate c’è la possibilità di prendere parte al primo tour interattivo dedicato alla serie e che sta andando ed andrà in scena in varie città del mondo come New York, Los Angeles, Parigi, Londra fino alle nostre Milano e Roma.

E tu sei pronto per assistere al capitolo finale de La Casa di Carta? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!