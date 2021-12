Con due anni di ritardo, l’ultimo film di James Bond con protagonista Daniel Craig è finalmente arrivato nei cinema. Nel 2021 ci sono stati molti successi al botteghino: Dune (2021) The Suicide Squad, A Quiet Place Part 2, Eternals, F9, Venom 2, Godzilla vs. Kong e Shang-Chi e la leggenda dei dieci Anelli.

Questa lista conterrà in parte alcuni di quei blockbuster. Non sempre aver successo al botteghino significa essere meritevoli di entrare in una classifica. Questa classifica è anche un motivo – per lo staff di Wonder Channel – di discutere amorevolmente dei film dell’anno, molti dei quali probabilmente non compariranno nelle liste di altri critici.

Ecco la nostra selezione dei migliori film (usciti nel mondo) nel 2021. A fine post ti invitiamo a inserire i tuoi preferiti attraverso i commenti.

Buona lettura.

26 Sognando a New York – In The Heights Amiamo un buon musical tanto quanto un film crime, ma tutti possiamo ammettere che gli ultimi cinque o sei anni non sono stati i migliori per gli adattamenti cinematografici. Sognando a New York, tuttavia, è l’unico adattamento cinematografico che abbiamo consigliato a persone anche al di fuori della sfera del teatro musicale – e cancellerà il ricordo (per così dire) dell’incubo “Cats.” Sognando a New York adatta la prima produzione di Lin Manuel Miranda e presenta un cast di talento (anche se non così rappresentativo) mentre sperimenta la vita nella cantina di Washington Heights. C’è amore, perdita, dramma, intrigo e un sacco di coreografie sbalorditive. Se ti piace ballare mentre ascolti la musica a casa, probabilmente ti divertirai con Sognando a New York e sì, c’è un cameo di Lin Manuel Miranda.

25 No Time To Die Il micidiale agente segreto James Bond è un uomo che rischia la vita una dozzina di volte ancora prima di aver fatto colazione, ma la formula usata nei film di Bond è sempre stata un po’ sicura per la saga. Tuttavia, questo non è del tutto vero per No Time to Die. Con l’aiuto di Cary Joji Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge, Daniel Craig si avvicina al tramonto sulla sua Aston Martin con un po’ di aria fresca per questa serie. Si tratta del film di James Bond più rischioso, più strano e più incentrato sui personaggi di sempre. No Time to Die ha alcuni problemi, ma è valsa decisamente la pena aspettare. Guarda la video recensione di No Time To Die per maggiori informazioni.

24 Riders of Justice Dopo aver perso la moglie in un incidente ferroviario, il soldato ateo Markus (Mads Mikkelsen) viene informato da Otto (Nikolaj Lie Kaas), un esperto in statistica sopravvissuto all’incidente e che crede di poter prevedere il futuro attraverso la matematica, che l’incidente è stato organizzato da una banda di motociclisti conosciuta come Riders of Justice, che volevano eliminare una spia. La storia che ne segue può essere definita come: un film di vendetta in cui Markus, Otto e gli strani amici di Otto: Lennart (Lars Brygmann) ed Emmanthaler (Nicolas Bro) tramano per giustiziare i Riders;

un dramma in cui Markus e sua figlia adolescente Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) cercano di fare i conti con una tragedia insensata (e ricucire la loro relazione danneggiata);

una commedia sulle casualità della vita. Leggi la recensione di Riders of Justice per maggiori informazioni.

23 Don’t Look Up Don’t Look Up è opera dello sceneggiatore-produttore-regista Andy McKay (“Vice”, “The Big Short”). Nel film affronta l’indifferenza generale che esiste nella cultura odierna nei confronti delle cose che contano davvero, oltre a fornire uno scorcio del futuro quando una persona simile a Trump prenderà il controllo della Casa Bianca. Il cast è stellare, a partire da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni degli astronomi che vengono stritolati dalla politica. Alcuni potrebbero dire che il film sia eccessivamente pesante ma non siamo d’accordo. Bellissimo il messaggio che manda alle persone che non riescono a vedere l’evidenza delle cose… sarebbe da far vedere a tutti i no vax che ci sono nel mondo e a quelli che non credono al surriscaldamento globale. Ma, come ci insegna il film, difficilmente basterà per fargli cambierà idea. Leggi la recensione di Don’t Look Up per maggiori informazioni.

22 No Sudden Move Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Brendan Fraser e Ray Liotta fanno rapine con i cappelli. Questo film è gioiosamente duro dall’inizio alla fine. La sceneggiatura intelligente e abilmente stratificata è costellata da colpi di scena e Soderbergh è uno dei più grandi registi viventi. Il suo stile è immediatamente identificabile dall’inquadratura iniziale e dalle prime note della partitura. Riesce a fare un film violento, un po’ inquietante e strutturato con un significato implicito che sembra leggero e giocoso. Puoi godertelo come un thriller oppure puoi godertelo come un’altra raccolta di immagini sontuosamente scattate e assemblate dinamicamente.

21 Drive My Car Questo superbo dramma di tre ore del regista Ryusuke Hamaguchi segue l’attore e regista teatrale di Tokyo Kafuku (Hidetoshi Nishijima) mentre affronta una spinosa relazione con sua moglie Oto (Reika Kirishima) e, a seguito di una tragedia inaspettata, si imbarca in una produzione teatrale che condivide molte somiglianze con la sua stessa situazione. L’odissea di Kafuku è segnata da innumerevoli viaggi in macchina, molti dei quali con l’autista Misaki (Toko Miura) al volante, durante i quali prova diligentemente le battute con una registrazione su cassetta fatta dalla moglie. La narrazione è una strada a doppio senso in questo dramma paziente e poetico, che propone scene di conversazione lunghe e ininterrotte che evidenziano il modo in cui cerchiamo di comprendere i nostri segreti attraverso il dialogo.

20 The Last Duel L’epopea medievale di Ridley Scott co-scritta da Matt Damon, Ben Affleck e Nicole Holofcener, è soprattutto un film sulla follia degli uomini. È una strana, lunga commedia horror che descrive nel dettaglio come le donne nel 14° secolo fossero alla mercé di tizi vanitosi, meschini e crudeli, preoccupati solo del proprio status anche quando era in gioco la vita di qualcuno. Per essere un film di due ore e mezza incentrato su uno stupro e una violenta battaglia, è terribilmente divertente. Raccontato in tre capitoli, ciascuno da una prospettiva diversa, The Last Duel descrive gli incidenti che hanno portato a una lite mortale tra Jean de Carrouges (Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver), l’uomo che ha aggredito sua moglie Marguerite (Jodie Comer). Affleck ruba i riflettori a tutti come un conte ubriaco e losco. Guarda la video recensione di The Last Duel per maggiori informazioni.

19 The Lost Daughter Il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal, tratto da un romanzo di Elena Ferrante, è una storia sulla maternità che ti striscia sotto la pelle e ti emoziona. Segue Leda (Olivia Colman), una professoressa in vacanza da sola in Grecia. Mentre si rilassa su una sedia a sdraio osserva una famiglia rumorosa e aggressiva invadere la spiaggia, ma il suo sguardo si concentra su una madre bella e tranquilla di nome Nina (Dakota Johnson) e sul suo bambino che piange. Guardando questa donna che lotta con il bambino, Leda è inondata dai ricordi delle sue due figlie. Da giovane madre, Leda (interpretata nei flashback dalla meravigliosa Jessie Buckley) era frustrata e spesso arrabbiata con i suoi figli. Non era un genitore violento, ma era uno che non si adattava naturalmente agli stereotipi materni imposti alle donne. Ora, Leda è sempre più vicina a Nina e ai suoi stessi dubbi sul ruolo di genitore. È un film complicato che Gyllenhaal esegue in modo quasi impeccabile, esplorando al meglio il conflitto interiore di queste donne.

18 Dune (2021) Dune avrebbe potuto essere un flop clamoroso. Questo nome è contaminato dall’odore di fallimento ereditato dalle versioni precedenti. E il suo regista si è lamentato a voce alta del fatto che la Warner Bros. lo facesse uscire contemporaneamente nei cinema e sul servizio di streaming HBO Max. Eppure Dune è stato un successo, meritato secondo noi, ed ha dominato il grande schermo nel miglior modo possibile, presentando un mondo ricco e articolato. Non importa quanta spezia abbiano dovuto inalare (metafora che rappresenta la durata del film), il finale improvviso ci ha fatto impazzire e la doppia uscita cinema/streaming ha portato un vantaggio inaspettato: non appena le persone hanno visto il film al cinema non vedevano l’ora di tornare a casa e guardarlo nuovamente. Guarda la video recensione di Dune per maggiori informazioni.

17 Annette Annette è sicuramente uno dei film più strani usciti nel 2021. È un musical rock composto dalla band Sparks e diretto da Leos Carax su una star dell’opera (Marion Cotillard) che si innamora e sposa un cabarettista (Adam Driver). Il personaggio di Driver si chiama Henry McHenry, e già il nome la dice lunga sulla stranezza del film. Con Leos Carax al timone di una storia di Sparks, ci aspettavamo la massima stranezza e non siamo rimasti delusi. Vuoi vedere Adam Driver cantare una tenera canzone d’amore mentre fa sesso con Marion Cotillard? È nel film. Vuoi vedere Howard di The Big Bang Theory in una scena in cui dirige un’orchestra mentre è sull’orlo di un esaurimento nervoso? È nel film. Che ne dici di un’epica scena di apertura in cui il cast e la troupe del film cantano direttamente alla telecamera mentre camminano lungo una strada di Los Angeles, prima di entrare nei personaggi? Anche questo è nel film.

16 Red Rocket Il regista Sean Baker fa seguito a “Un sogno chiamato Florida” esplorando un altro angolo incontaminato d’America. Red Rocket ha come protagonista Simon Rex (faceva il VJ su MTV) nei panni di Mikey Saber, un pornostar che torna nella sua città natale Texas City, sulla costa del Golfo, nell’estate del 2016. Chiede alla sua ex moglie, anche lei un’ex pornostar (Bree Elrod), se può andare a letto con lei e sua madre. Mentre è in città inizia a spacciare erba e ad inseguire una ragazza di 18 anni che si fa chiamare Strawberry (Suzanna Son) e lavora alla cassa in un negozio di ciambelle. Mikey vede l’abile Strawberry come il suo biglietto da visita per tornare nell’industria del porno. La performance di Rex è sicuramente eccellente e merita da sola la visione del film.

15 Minari Minari è interpretato da Steven Yeun in un ritratto sensibile e autentico di una famiglia di immigrati sudcoreani che cercano di integrarsi al meglio nell’America rurale degli anni ’80. La vittoria come migliore attrice non protagonista agli Oscar è sicuramente un alert da non sottovalutare.

14 Io sono nessuno Questo è un film in cui Bob Odenkirk picchia un gruppo di sicari su un autobus pubblico e dopo smantella un intero esercito di gangster in una fabbrica. Che tu sia un fan di Odenkirk di Better Call Saul o no, la prospettiva di vedere il mite 58enne diventare John Wick in un film scritto dallo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad è intrigante. Questo film mette insieme scene di combattimento brutali e spaccaossa dove la serie Bourne incontra la serie Taken. Potrebbe non muoversi con la grazia di Keanu Reeves o ringhiare come Liam Neeson, ma Odenkirk apporta mistero e ironia al film, qualità che difficilmente i due attori action sarebbero riusciti a portare. Con John Wick: Capitolo 4 rimandato al 2022, Io Sono Nessuno è probabilmente il film d’azione migliore dell’anno. Leggi la recensione di Io sono nessuno per maggiori informazioni.

13 The Tragedy of Macbeth Nel suo primo film senza il fratello e partner creativo Ethan, il regista Joel Coen offre un adattamento di Shakespeare visivamente splendido e psicologicamente denso. Un titanico Denzel Washington esplora ambizione, avidità, senso di colpa e disperazione nei panni di un generale condannato, dopo che tre streghe (tra cui un’indimenticabilmente contorta e gracchiante Kathryn Hunter) gli dicono che un giorno sarà re. Con sua moglie Lady Macbeth (Frances McDormand) che gli sussurra all’orecchio promesse e trame subdole, prova a realizzare quella profezia.

12 Una famiglia vincente – King Richard In Wonder Channel amiamo i film basati su storie reali. Siamo anche grandi fan dello sport. Combina queste due passioni, ed è impossibile non essere innamorati di Una famiglia vincente – King Richard, un toccante tributo al padre delle superstar del tennis Venus e Serena Williams, che è stato fondamentale per lanciare le loro carriere. A volte straziante ed a volte stimolante, il film è un tenero ritratto di amore, parentela e sacrificio, e una testimonianza di come il duro lavoro può aiutarti a raggiungere grandi sogni. Sicuramente un bellissimo film motivazionale. La recitazione è fenomenale, con Will Smith, che interpreta il protagonista Richard Williams, che offre una delle sue migliori interpretazioni.

11 Spencer Perché abbiamo scelto Spencer per questa classifica? Sicuramente per il modo in cui riesce a ritrarre la principessa Diana. Se hai visto l’interpretazione di Larraín di Jackie Kennedy in Jackie, non ti aspetti un film biografico tradizionale dal regista cileno e Spencer segue la stessa forma di Jackie. Ambientato nei tre giorni tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano nella tenuta di Sandringham dei reali, il film è un esame impressionistico, malinconico e talvolta ironico di Diana, interpretata con precisione ma anche profonda sensibilità da Kristen Stewart. Ma a differenza delle precedenti interpretazioni uscite negli ultimi anni, inclusa quella in The Crown, Spencer è meno preoccupato di ciò che è realmente accaduto rispetto al tributo che stava assumendo lo spirito di Diana. La Stewart lotta con i fantasmi sia figurativi che letterali, quelli che sono collegati al suo passato personale e quelli della sua nazione. Sì, è stupendo. Sì, i costumi sono sontuosi. Sì, Spencer merita di essere visto.

10 Il potere del cane Il ritorno della regista Jane Campion al cinema dopo più di un decennio di assenza è un trionfo assoluto. Un’esplorazione agghiacciante di un uomo spinto alla crudeltà dalla ricerca di un ideale maschile nel West americano. Benedict Cumberbatch interpreta Phil Burbank, un allevatore molto rude che si vanta della sporcizia sotto le sue unghie. Adora un cavaliere di nome Bronco Henry e chiama “ciccione” il fratello più tenero George (Jesse Plemons). Quando George sposa la locandiera vedova Rose (Kirsten Dunst), Phil decide di torturarla mentalmente. È altrettanto incline a farlo con suo figlio, Peter (Kodi Smit-McPhee), che arriva al ranch durante le vacanze estive dagli studi universitari, ma decide invece di prenderlo sotto la sua ala protettrice, immaginando di poterlo plasmare nel tipo di uomo che pensa valga la pena di essere. La direzione di Campion è pericolosamente erotica, mentre Benedict Cumberbatch offre la sua migliore interpretazione di sempre. Leggi la recensione di Il Potere del cane per maggiori informazioni.

9 I Mitchell contro le macchine (The Mitchells vs. the Machines) I produttori Phil Lord e Christopher Miller vantano uno dei migliori tassi di successo nel panorama cinematografico, in particolare quando si tratta di film d’animazione. I Mitchell contro le macchine non raggiunge le vette vertiginose, diciamo, di Spider-Man: Un nuovo universo, ma è quasi certamente il nostro film d’animazione preferito del 2021. In un anno in cui sono usciti anche Luca ed Encanto, questo è un bel traguardo per il duo. La regia è stata seguita dal debuttante Mike Rianda, che riesce a conferire anche il fascino indie in quello che è essenzialmente un film per bambini. È un po’ paternalistico e rasenta il cliché, ma trasuda fascino da tutti i pori. Leggi la recensione di I Mitchell contro le macchine per maggiori informazioni.

8 Pig In una piccola capanna, da qualche parte nell’austero deserto del nord-ovest del Pacifico, vive un uomo monosillabico (Nicolas Cage) e il suo maiale e cacciatore di tartufi dal pelo rosso (Brandy). Parla con il suo maiale, cucina i pasti per il suo maiale e mangia con il suo maiale da tartufi, i rari e deliziosi funghi sotterranei che vende a un pungente distributore di tartufi (Alex Wolff) che si ferma nella sua proprietà con la sua Camaro gialla una volta a settimana. Una sera, il maiale dell’uomo viene rubato da una banda violenta e lui giura di fare tutto il possibile per ritrovarlo. Così inizia il film del regista Michael Sarnoski, che racconta una bellissima storia di amicizia e accettazione della perdita attorno a una performance ottima di Cage. Non lo vedevamo così in forma da parecchio tempo.

7 Zola Ispirato da un thread virale su Twitter che ha tracciato un viaggio ricco di eventi da Detroit a Tampa Bay, Zola è spiritoso, incisivo ed esilarante come il materiale originale. Zola (Taylour Paige) incontra Stefani (Riley Keough) in un brutto ristorante in cui lavora e le due condividono alcune passioni, e parlano di un viaggio che Stefani vuole fare in Florida con lo scopo di fare soldi. Rapidamente, le due si mettono in viaggio con un uomo sconosciuto (Colman Domingo) e il serio e allampanato fidanzato di Stefani, Derrek (Nicholas Braun). Non sorprende che ne derivi il caos. Per raccontare una storia nata online e ambientata nel 2015, la regista Janicza Bravo e il suo co-sceneggiatore Jeremy O. Harris incorporano abilmente gli elementi della tecnologia web: il suono di una notifica, il bagliore spaziale di uno screensaver ecc. Il film non ha un aspetto disordinato. Le scelte visive non sono mai troppo esigenti. Invece, Bravo usa immagini sorprendenti e accuratamente composte per localizzare la commedia. Per quanto intenso diventi questo film, sarai felice di essere intrappolato in macchina durante il loro viaggio. Zola è disponibile su Amazon Prime Video.

6 West Side Story Non devi mai davvero sottovalutare Steven Spielberg. La decisione del regista di rifare West Side Story, un musical che era già stato trasformato in un film nel 1961, era stata accolta con scetticismo. Steven ha zittito gli scettici con uno straordinario adattamento che ripensa il classico in ottica moderna senza rovinarne il fascino. Questo successo può essere attribuito alla nuova sceneggiatura scritta dal drammaturgo vincitore del Premio Pulitzer e frequente collaboratore di Spielberg, Tony Kushner, che approfondisce e contestualizza la storia. Il tutto si unisce alle eccellenti interpretazioni di Rachel Zegler nei panni di María, Ariana DeBose nei panni di Anita e, non meno, all’interpretazione della veterana Rita Moreno nei panni di un nuovo personaggio, Valentina. Spielberg e il suo fidato direttore della fotografia, Janusz Kamiński, catturano la danza e il dolore con vivacità, evidenziando la violenza e la rabbia nella narrazione. Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 23 dicembre.

5 The Father Alcuni film in questa lista diventano interessanti dopo un inseguimento in macchina, un numero musicale cinetico o l’abbattimento di un mostro dalle mega zanne. The Father, d’altra parte, ha come evento principale del terzo atto la decadenza di un vecchio padre di famiglia. Il film non offre risposte esaurienti sulla brutale piaga della demenza: inevitabilmente, ritrae un deterioramento che non viene mai capovolto. Ciò che fornisce è una rappresentazione estremamente empatica e senza battere ciglio di una condizione che colpisce così tanti di noi. Anthony Hopkins (vincitore dell’Oscar) è superbo nel ruolo. Il merito del successo di The Father va anche al regista esordiente Florian Zeller che ci porta nella mente del personaggio per 97 minuti, cambiando set e personaggi e costringendoci a cercare indizi proprio come fa Anthony. Leggi la recensione di The Father per maggiori informazioni.

4 Licorice Pizza Paul Thomas Anderson è noto per l’uso ottimale di attori famosi, ma questa volta ha rivolto il suo sguardo ai novizi: Cooper Hoffman (figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, un frequente collaboratore di Anderson) e Alana Haim (il membro più giovane del trio di sorelle Haim). Insieme, Hoffman e Haim sono raggianti come due incerti che vagano per la San Fernando Valley in California nel caos del 1973. Lungo la strada, Licorice Pizza fa una serie di deviazioni, inclusa quella che porta i nostri protagonisti nella casa del più grande parrucchiere di Hollywood Jon Peters, interpretato da Bradley Cooper nella sua forma più selvaggia. Questo è il film più dolce di Anderson fino ad oggi, un tortuoso gioco sui sogni giovanili, elettrizzante nella sua originalità.

3 Passing Rebecca Hall è una delle migliori attrici di Hollywood e con Passing, si afferma anche come sceneggiatrice/regista. Adattamento dell’omonimo romanzo di Nella Larsen, il debutto dietro la macchina da presa di Hall segue Irene (Tessa Thompson) e Clare (Ruth Negga), due amiche d’infanzia nere benestanti che si ritrovano nella New York degli anni ’20 in formato donne bianche, con quest’ultima addirittura sposata con un uomo caucasico (Alexander Skarsgård) che non conosce la vera razza di sua moglie. La loro relazione è piena di intricati sentimenti di vergogna, disprezzo per se stessi e gelosia, il tutto ulteriormente intricato dall’escalation di attrazione mostrata a Clare dal marito medico di Irene, Brian (André Holland). Passing è uno studio sui complessi effetti del razzismo e sulle difficoltà della mobilità dei neri in un ambiente così intollerante.

2 Nomadland Nomadland di Chloé Zhao ha vinto premi ai festival cinematografici e, ovviamente, ha vinto il premio come miglior film, miglior regista e migliore attrice agli Oscar. Zhao è un vero cavallo di battaglia. Dirige, monta e scrive questo dramma contemplativo e affascinante su una donna (Frances McDormand) che lascia la sua casa per viaggiare nel West americano. Rammenta: i membri del cast di supporto sono nomadi della vita reale che interpretano versioni romanzate di se stessi. Leggi la recensione di Nomadland per maggiori informazioni.