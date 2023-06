Periodo fiorente per le trasposizioni videoludiche in titoli tv, quello recente.

Dopo il live action di “The last of us” e l’annuncio in merito alla realizzazione di una serie ispirata a “Fallout” (per non pensare poi al successo riscontrato dalla produzione animata di “League of Legends: Arcane“), adesso è il momento di “Syberia” di diventare un anime, come rivelato recentemente dall’azienda detenente i diritti visivi del gioco, la What the prod.

Pubblicato a partire dal 2002, “Syberia” è un videogioco d’avventura grafica realizzato dal compianto Benoit Sokal e prodotto dalla Microids, incentrato sulle avventure dell’avvocatessa newyorkese Kate Walker che, nel tentativo di rintracciare un uomo di nome Hans Voralberg per motivi d’affari, si trova coinvolta in un viaggio in giro per tutta l’Europa, aiutata da un fedele compagno, l’automa Oscar.

Al primo titolo sono poi seguite altre due produzioni: “Syberia II“, nel 2004, e “Syberia III“, nel 2017.

Protagonista della serie animata sarà dunque ovviamente la stessa Kate, insieme agli altri personaggi che hanno reso celebre la saga videoludica.

Nessuna novità ora come ora in merito alla trama dell’anime, che tuttavia, come promesso dalla What the prod, dovrebbe essere rivelata tra non molto tempo.

Quello che è certo è che le aspettative sono già altissime; in tal senso, il fondatore e CEO sempre della What the prod, Ashargin Poire, ha garantito che l’anime di “Syberia” sarà dotato di una elevatissima qualità grafica, al fine di fornire agli spettatori un’esperienza surreale, in grado di collocarsi perfettamente a metà tra la fantasia e la realtà.

Secondo le parole di Elliot Grassiano, il fondatore e il CEO questa volta di Microids, i fan di “Syberia” potranno inoltre stare tranquilli, in quanto nella serie anime ad essa ispirata verrà ripreso in pieno lo spirito proprio della saga videoludica.

Tante promesse e poche certezze, al momento, ma non temete: man mano che le news circa l’anime di “Syberia” verranno rilasciate, non mancheremo di certo di informarvi.

–

Voi che ci dite di questa notizia? Siete contenti che anche “Syberia” diventi un anime o non vi interessa? Siete curiosi di vederlo? Diteci tutte le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti!