Un periodo fiorente per le trasposizioni animate, quello recente.

Oltre infatti alla ormai (quasi) imminente uscita di “Pluto” su Netflix e alla produzione dell’anime di Scott Pilgrim, è ora il momento di Suicide squad, tratta dalla famosa serie DC Comics, ricevere a tutti gli effetti un proprio adattamento anime, come annunciato in occasione dell’Anime Expo 2023 dalla Wit Studio e dalla Warner Bros.

Si intitolerà “Suicide squad isekai“, la sceneggiatura sarà curata da Tappei Nagatsuki e da Eiji Umehara, mentre Akira Amano e Naoto Hosoda si occuperanno della realizzazione in versione animata dei personaggi, ovviamente ispirandosi alle loro caratteristiche originali.

Protagonisti della storia sono infatti in primis Harley Quinn e il Joker, ma anche tutti gli altri membri della Suicide Squad, i quali si avventureranno in un mondo alternativo dando vita ad un fantasy descritto come epico e violento.

Si tratta dunque a tutti gli effetti, come del resto si può già intendere dal titolo, di un isekai, termine con cui si intende un sottogenere di opere in cui i personaggi vengono trasportati in un universo parallelo.

Qui di seguito possiamo dare una veloce occhiata all’anime di Suicide squad con il primo trailer ufficiale rilasciato:

Nel trailer abbiamo visto la versione animata di Harley Quinn e del Joker, ma anche le ambientazioni che costituiranno lo sfondo della storia; come accennato in precedenza, si tratta di un mondo nuovo in cui dominano elementi fantasy e fantastici, quali ad esempio isole che fluttuano nel cielo e draghi volanti.

Nessuna conferma al momento per quanto riguarda la probabile data di uscita della serie.

