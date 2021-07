La classifica delle canzoni più ascoltate in questo periodo nelle radio italiane inizia con il nuovo singolo dei Coldplay dal titolo “Higher Power” che si piazza in testa nell’airplay italiana. Segue la canzone degli Europei We are the People di Martin Garrix. Al terzo posto il remake di Mille con Orietta Berti in grande spolvero nel ritornello. Al quarto posto troviamo Marco Mengoni con Ma Stasera e poi Never Going Home di Kungs. Il nuovo singolo di Ed Sheeran “Bad Habits” debutta in settima posizione mentre, tra le tante hit italiane, resiste nella top 10 l’ultima dei OneRepublic dal titolo Run. Dua Lipa ama stare nelle classifiche musicali ed è al 12° posto tra le canzoni più ascoltate in radio con Love Again.

Anche Peaches di Justin Bieber è sempre apprezzata dagli ascoltatori e la troviamo al 15° posto e anche malibu di Sangiovanni, che chiude questa classifica al 20° posto.

